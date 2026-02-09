Vengadores: Doomsday es el regreso de la franquicia Marvel a la cima de la taquilla mundial. O, al menos, eso pretende lograr la compañía el próximo 18 de diciembre. Sin embargo, este esperadísimo estreno está dejándose ver muy poco a poco, generando una enorme expectativa entre los fans.

El primer surtido de tráilers llegó directamente a los cines en forma de cuatro piezas promocionales independientes. Primero fue la de Steve Rogers, después publicaron la de Thor, luego le llegó el turno a los X-Men y, por último, los wakandianos tendieron la mano a los Cuatro Fantásticos. Unos avances que no mostraban prácticamente nada de la trama de la cinta.

Chris Evans vuelve como Capitán América en Vengadores: Doomsday | Marvel

Por eso, con la Super Bowl, no fueron pocos los seguidores que esperaban ver por primera vez un tráiler en condiciones de la película. No es para menos, dado que Marvel lleva aprovechando el gran evento de la NFL desde 2012 para promocionar a sus Vengadores.

Esta tradición dio comienzo con el primer crossover superheroico y se mantuvo hasta la última vez que los pudimos ver en la gran pantalla. Era el año 2019 y el mundo se preparaba para la legendaria batalla que auguraba ser Endgame. No obstante, siete años después de que Sam Wilson apareciera por "la izquierda" de Steve Rogers, la Casa de las Ideas ha optado por cambiar sus propias reglas del juego.

Anthony Mackie recogiendo el testigo de Capitán América en 'Vengadores: Endgame' | Marvel

Así pues, Vengadores: Doomsday sigue sin tener un tráiler. Pero, ¿a qué se debe esta decisión?

Conviene señalar que la nueva de Vengadores no es el único gran estreno de la saga este año. Y es que el 31 de julio Tom Holland volverá a deslizarse por los edificios de Nueva York con Spider-Man: Brand new day. De esta producción también se sabe muy poco; de hecho, por el momento, no ha habido ni tan siquiera un teaser.

Tom Holland durante la grabación de una escena de SpiderMan: Brand New Day | Gtres

Teniendo esto en cuenta, es entendible que los esfuerzos de Marvel estén ahora centrados en toda la campaña de marketing en torno al trepamuros. Quedan poco más de 5 meses para que llegue a los cines y un tráiler de Doomsday indudablemente opacaría la promoción de Spiderman.

Por lo tanto, lo más probable es que la nueva de Vengadores ponga toda su carne en el asador a partir de verano. La D23 de Disney será entre el 14 y el 16 de agosto, fechas en las que prácticamente se da por sentado que la película publicará un avance largo que los fans puedan estudiar con todo lujo de detalles para elucubrar sus teorías de cara al 18 de diciembre.