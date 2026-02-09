Comienza el rodaje de Caza mayor, la nueva película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo

Caza mayor, película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y protagonizada por Antonio de la Torre, Mariló Márquez Villa y Julián Villagrán, con guion de María Ballesteros y José Antonio de Pascual, acaba de iniciar su rodaje, que se prolongará durante siete semanas en las localidades de Fregenal de la Sierra, Bodonal de la Sierra, Zafra e Higuera la Real, en Badajoz.

Caza mayor es una película original de Movistar Plus+, producida por Movistar Plus+, La película del Tigre A.I.E., Estela Films, Tenampa Films, Cut One (Boomerang TV), Pólvora Films y Tinnitus, con la participación de Atresmedia y la colaboración de Atresmedia Cine. Cuenta con la financiación del Gobierno de España – ICAA y con el apoyo de la Junta de Extremadura y la Comunidad de Madrid. La película se estrenará en cines en 2027 de la mano de Warner Bros. Pictures Spain y las ventas internacionales correrán a cargo de Film Factory.

La película es un thriller rural con tintes de comedia negra que explora los motivos que nos llevan a creer en aquello que no podemos ver. En mitad de la noche, José Luis, un porquero extremeño, llega a casa cubierto de sangre y asegurando haber visto un tigre. ¿Dice la verdad o se trata de una rocambolesca excusa para ocultar que estaba robando tres cerdos ibéricos? Así arranca una historia que corre a lomos de un tigre hasta sacudir por completo la tranquila vida de Fregenal de la Sierra, un pequeño pueblo de la provincia de Badajoz. ¿Una huida hacia adelante o el agonizante viaje para demostrar una verdad?

Caza mayor es una adaptación del podcast El Tigre, ganador del Premio Ondas al Mejor Podcast de Ficción en 2025, escrito por María Ballesteros y José Antonio de Pascual y disponible en la plataforma Podium Podcast.

En palabras de Daniel Sánchez Arévalo: "Un thriller rural. Un drama. Una comedia negra. Un western, que es lo que siempre he deseado rodar. Todo eso pretende ser Caza mayor. Para mí es difícil encontrar referencias. Y supongo que esa incapacidad para catalogarla es lo que más me atrajo de la idea y lo que más persigo. En cualquier caso, creo que es algo muy nuestro y que nos define como sociedad y seres humanos. Una de las cosas que más me atrapó del podcast fue la elección del elenco con gente local de Fregenal de la Sierra, lo que le daba muchísima verdad y realismo. Por eso, en la película he decidido hacer lo mismo y rodear a Antonio de la Torre de actores no profesionales: Mariló, sus hijos, sus compañeros de trabajo... todos, gente del pueblo, para mantener así el tono realista. Para eso se ha llevado a cabo un exhaustivo casting local repleto de auténticas joyas para luego, con nuestros protagonistas, hacer una inmersión total en ese peculiar y único acento extremeño, que además está muy poco explotado en nuestra cinematografía y que, para mí, sin duda, es otro de los grandes atractivos del proyecto".

En palabras de Guillermo Farré, Director del área de Cine Original y Cine Español de Movistar Plus+: "En Movistar Plus+ somos grandes admiradores de Daniel Sánchez Arévalo y teníamos muchas ganas de trabajar con él. Desde que cayeron en nuestras manos las primeras versiones de guion de Caza mayor, quedamos atrapados por la fuerza del proyecto: una mezcla muy personal de thriller y comedia negra, con momentos emocionantes y un carrusel de personajes memorables. Es una mirada al mundo rural contemporáneo que creemos que va a llamar mucho la atención, y que encaja perfectamente con la apuesta de Movistar Plus+ por impulsar proyectos con una mirada única, que sorprendan al espectador y que tengan la ambición de llegar al gran público".

En palabras de los productores Félix Tusell (Estela Films), Carmela Martínez Oliart (Tenampa Films), Rafa Taboada (Cut One), Arturo Valls (Pólvora Films) y Daniel Sánchez Arévalo (Tinnitus): "Para nosotros, Caza mayor es una película única: un thriller rural con alma de western, salpicado con toques de humor negro y acento extremeño. En el guion de Ballesteros y de Pascual, se equilibran con pericia el género puro y el naturalismo costumbrista. Desde esta base, Sánchez Arévalo dirige a Antonio de la Torre en la construcción de un protagonista memorable que obligará al espectador a decidir si es un cobarde mentiroso o un mártir capaz de defender la verdad hasta las últimas consecuencias".

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.