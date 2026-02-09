La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la presentadora de Today Savannah Guthrie, continúa sumando nuevos movimientos por parte de las autoridades, en un caso que ha generado una enorme atención mediática en Estados Unidos. En los últimos días, la familia ha difundido varios mensajes públicos dirigidos a la persona o personas responsables de la desaparición, mientras la policía y el FBI siguen distintas líneas de investigación.

En este contexto, agentes del orden han sido vistos registrando la vivienda de Annie Guthrie, hermana mayor de Savannah, en Tucson, Arizona. La reportera de sucesos de Fox News, Sarah Rumpf-Whitten, ha compartido un vídeo en el que se aprecian varios vehículos policiales sin distintivos en la escena y destellos de luz procedentes del garaje, aparentemente de investigadores tomando fotografías.

Horas después, el corresponsal de NewNation Brian Entin ha difundido nuevas imágenes en redes sociales que muestran a vehículos saliendo del estacionamiento de grava de la vivienda ya entrada la noche: "Los agentes comienzan a salir de la casa de Annie Guthrie después de tres horas", ha escrito Entin, mientras que su medio ha informado posteriormente de que algunos investigadores fueron vistos saliendo con guantes azules y bolsas marrones.

Estas actuaciones se ha producido poco después de que Annie, Savannah y su hermano Camron compartieran un nuevo y preocupante mensaje dirigido a los presuntos responsables de la desaparición de su madre. En el vídeo, Savannah afirmaba: "Recibimos tu mensaje y lo entendemos. Te rogamos que nos devuelvas a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello".

La súplica de la presentadora Savannah Guthrie tras el secuestro de su madre | Instagram Savannah Guthrie

Mientras la familia insiste públicamente en su disposición a dialogar para lograr el regreso de Nancy, las autoridades mantienen bajo reserva los detalles de la investigación, en un caso que sigue abierto y rodeado de máxima cautela.