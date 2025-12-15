El emotivo reencuentro de Jim Carrey y Taylor Momsen 25 años después de El Grinch: "Fue como estar en casa"

Taylor Momsen es uno de esos rostros que crecieron frente a las cámaras y, aunque para muchos siempre será Jenny Humphrey, el personaje que la lanzó a la fama en Gossip Girl, su trayectoria en el mundo del espectáculo comenzó mucho antes de convertirse en un icono adolescente.

El trabajo más recordado de esa primera etapa llegó en una de las películas navideñas más míticas de todos los tiempos: El Grinch (2000). Allí, junto a Jim Carrey, interpretó a la entrañable Cindy Lou Who cuando tan solo tenía 5 años, un papel por el que contó que se reían de ella, pero que ahora recuerda con cariño.

25 años después, Momsen y Carrey se han reencontrado durante la ceremonia de introducción al Rock & Roll Hall of Fame, donde el actor presentó a la banda Soundgarden y Taylor actuó junto a ellos.

Taylor Momsen y Jim Carrey en El Grinch en el año 2000 | Cordon Press

En una entrevista con People, la cantante y actriz describió el momento como "absolutamente alucinante, el destino, universalmente alineado, impresionante y asombroso": "Volver a verlo fue lomás maravilloso que me pudo haber pasado. Lo más curioso es que seguía siendo el mismo. No sabía qué esperar porque habían pasado 25 años".

Momsen, ahora de 32 años y líder de la banda de rock The Pretty Reckless, recordó con cariño la sensación de reencontrarse con Carrey, ahora de 63, después de tanto tiempo: "Cuando nos vimos y nos abrazamos, fue como una sensación inmensamente cálida de sé que te gusta".

"Lo sentí como en casa, es lo que siempre digo, y es la forma más precisa de describirlo. Fue increíble", decía Taylor emocionada.

Además, Momsen ha hablado también sobre la reciente publicación de una versión rock de Where Are You Christmas?, la canción que interpretó en la película, incluida en el nuevo EP navideño de su banda.

"Me decidí y, ya sabes, le dediqué sangre, sudor y lágrimas. El hecho de que haya salido y traiga alegría y sonrisas con todas las respuestas que he visto, me hace muy feliz", contaba.

"Me alegra mucho que a la gente le guste y que, ya sabes, pueda compartir una parte de mí de esta manera tan completa y que tenga la respuesta que está teniendo. Es la magia navideña en su máxima expresión. Me encanta", añadía.

Más de dos décadas después de su estreno, El Grinch sigue siendo un clásico imprescindible de la Navidad, una de esas películas que se repiten año tras año y que conecta a distintas generaciones frente a la pantalla.