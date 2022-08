El tatuaje en la cabeza de Noah Centineo que ha mostrado tras afeitarse el pelo

Noah Centineo se convirtió en uno de los actores juveniles de moda tras protagonizar la saga 'A todos los chicos de los que me enamoré' o la cinta, también de Netflix, 'Sierra Burgess es una perdedora'.

Desde entonces el actor natural de Orlando no ha parado de trabajar pero ahora ha sido noticia por sus últimas fotos. Y es que, Noah ha sido cazado por los paparazzi junto a unos amigos pasando el día en Los Ángeles donde su nuevo look ha dejado a todos impactados.

Centineo llevaba una ropa muy casual con sudadera y pantalón negro pero lo llamativo de su aspecto era su pelo y lo que escondía debajo de su ondulada cabellera. Así, el actor se ha afeitado la cabeza al cero y se puede ver que llevaba un tatuaje en el cráneo.

Se trata de un tatuaje de lo que parece un oso con crías situado justo arriba de la oreja izquierda. Se desconoce si se trata de una nueva caracterización para alguno de sus proyectos o, por el contrario, forma parte de su imagen habitual o se acaba de hacer este tattoo.

Los nuevos proyectos de Noah Centineo

Noah Centineo es uno de los actores que compartirá reparto con Dwayne Johnson en 'Black Adam'. La película de Marvel donde La Roca se meterá por primera vez en la piel de un superhéroe.

'Cuando nos pusimos ese traje y se pusieron la capucha por primera vez y me miré en el espejo... fue como una explosión de alegría... Simplemente te deja boquiabierto', dijo embocinado Centineo tiempo atrás a Extra TV.

De hecho Noah ha estado entrenando mucho para lograr unos músculos de superhéroe. Un cambio importante en su cuerpo que mostraba con fotos suyas antiguas y puedes ver en el vídeo de arriba.

Además, tenía previsto de convertirse en el mítico He-Man con el nuevo proyecto de 'Masters of the Universe' que se estaba organizando, pero después de unos meses su representante confirmara que ya no está vinculado.

