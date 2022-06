Primer tráiler de 'Black Adam': Dwayne Johnson renace como un Dios en la nueva era de superhéroes

Ya hemos podido ver el primer tráiler completo de 'Black Adam', el personaje de DC con el que Dwayne Johnson se estrena en este mundo de los superhéroes.

Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses -y encarcelado con la misma rapidez-, Black Adam (Johnson) es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno, reza la sinopsis de la película.

En el esperado tráiler podemos escuchar cómo la voz en off dice: "Fui un esclavo hasta que morí. Después, renací como un Dios. Mi hijo sacrificó su vida para salvarme. Ahora no me postro ante nadie". Para añadir luego: "En este mundo hay héroes y villanos. Los héroes no matan a la gente", a lo que el personaje de Johnson responde: "Pues yo sí".

Johnson actúa junto a Aldis Hodge ('City on a Hill', 'One Night in Miami') como Hawkman, Noah Centineo ('A todos los chicos de los que me enamoré') como Atom Smasher, Sarah Shahi ('Sex/Life', 'Una pareja explosiva 3') como Adrianna, Marwan Kenzari ('Asesinato en el Expreso de Oriente', 'La Momia') como Ishmael, Quintessa Swindell ('Instintos Ocultos', 'Trinkets') como Cyclone, Bodhi Sabongui ('A Million Little Things') como Amon, y Pierce Brosnan (las franquicias 'Mamma Mia!' y James Bond) como Dr. Fate.

Jaume Collet-Serra dirige la cinta a partir de un guión de Adam Sztykiel y Rory Haines & Sohrab Noshirvani, basado en los personajes de los cómics de DC. Black Adam fue creado por Bill Parker y C.C. Beck. Los productores de la película fueron Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram García y Dany García, con Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns y Scott Sheldon

'Black Adam' llega a los cines a nivel internacional a partir del 21 de Octubre de 2022.

