Una semana después del estreno de los últimos dos capítulos de la cuarta entrega de la serie del momento, 'Stranger Things' sigue causando furor.

Los hermanos Duffer demostraron ser los mejores no solo creando misterio y acción, sino también rompiéndonos el corazón. Si aún no sabes cómo termina la temporada y quién muere, no sigas leyendo si no quieres spoilers .

Así, esta última temporada se ha llevado por delante a muchos personajes entrañables. Sí, hablamos de ti, Eddie.

Y aunque algunos celebraron el final de Papa o del matón de Jason Carver, la verdad es que tuvimos más que suficientes muertes. Sin embargo, los Duffer revelaron que en su guion inicial planeaban otra muerte.

Tom Wlaschiha y David Harbour en 'Stranger Things 4' | Netflix

El personaje de 'Stranger Things' que se salvó de la masacre

'Stranger Things 4' comienza con nuestro querido Jim Hopper (David Harbour) encarcelado por las fuerzas rusas. Sin embargo, en medio de la tortura y el encierro, encuentra un aliado inesperado.

Se trata de Dimitri (Tom Wlaschiha) y es precisamente este personaje el que se salvó de la "carnicería" de los Duffer. ¿El motivo? Aún no se sabe.

Dimitri es un guardia ruso que ayuda a Hopper a comunicarse con Joyce (Winona Ryder) y Murray (Brett Gelmann) bajo el alias de Enzo. No obstante, todo el plan de rescate depende de Yuri (Nikola Djuricko), un piloto que solo piensa en sí mismo y en cómo conseguir más dinero.

Y es que no es no hay nada más peligroso que una persona sin escrúpulos. Así, Yuri acaba traicionando sin miramientos a Dimitri/Enzo y a Hopper.

Tom Wlaschiha es Enzo en 'Stranger Things 4' | Netflix

Acusado de traidor, Enzo acaba también encerrado y expuesto al Demogorgon. Según Collider, la idea original de los Duffer era que este personaje no lograra salir vivo de Kamchatka, la región rusa donde Jim Hopper había sido encarcelado.

Sin embargo, los cambios de guion son propios del proceso creativo. Y es que una idea puede dar tantas vueltas que al final acabe por "salvarle la vida" a un personaje.

Aunque, siendo honestos, es demasiado pronto para cantar victoria: la batalla final se acerca y los Duffer seguirán haciéndonos sufrir y temer por nuestros personajes favoritos. Pero hay algo aún más intrigante que quién morirá en la masacre final: ¿volverá nuestra Max? Y si lo hace, ¿de qué lado estará?

