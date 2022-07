El imperdonable error de 'Stranger Things' que arruina el mejor momento de la temporada 4

La temporada 4 de 'Stranger Things' ya ha llegado a su fin con sus últimos episodios, disponibles en Netflix. Si aún no los has visto, no es muy recomendable seguir leyendo, para no encontrar SPOILERS.

Joseph Quinn ha sido una de las revelaciones de la temporada 4 de 'Stranger Things', dejando para la posteridad el personaje de Eddie Munson. Se trata del excéntrico líder del Club Fuego Infernal, el grupo que retoma el juego de 'Dragones y Mazmorras' en Hawkins.

Sin embargo, los creadores de la serie no han dejado disfrutar de él por mucho tiempo, y sus fans han tenido que despedirse de él en el último episodio del Volumen 2. Pero ha sido por todo lo alto.

Dustin, Eddie y Will en 'Stranger Things' | Netflix

En una entrevista a The Guardian antes de que se estrenaran los últimos capítulos, el propio actor avisaba, a rasgos generales de lo que podríamos ver en ellos: "Puedo decir que hay una escena de guitarra, que la escala y la ambición son increíbles. Y que todas las semillas que se han ido plantando hasta ahora van a dar sus frutos en una masacre".

Y para su personaje, hubo un poco de ambas dosis. A ritmo de Metallica, Eddie Munson interpreta un solo de guitarra para ayudar a sus amigos a acabar con Vecna y a escapar del Mundo del Revés. Sin embargo, poco después muere sacrificándose por los demás en un acto heroico.

Eddie Munson toca un solo de guitarra en el final de 'Stranger Things 4' | Netflix

Este épico final para el personaje se ha convertido ya en uno de los momentos más icónicos de la temporada. Pero ha quedado manchado por un pequeño error de continuidad que los fans de 'Stranger Things' han apreciado en redes sociales.

Cuando Dustin ayuda a Eddie a enchufar su guitarra eléctrica para tocar 'Master of Puppets', se entiende que debe haber una toma de corriente en algún sitio. Hasta ahí todo normal... pero se encuentran en el Mundo del Revés, donde no hay electricidad.

"Me encanta 'Stranger Things'. Pero, ¿Cómo hay electricidad en el Mundo del Revés? ¿Quién la controla?", ha apreciado un usuario en Twitter. A pesar de ello, no deja de ser un épico momento para despedir a Eddie Munson.

