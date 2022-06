No queda nada para que los fans de 'Stranger Things' puedan disfrutar del Volumen 2 de la temporada 4, con el que concluye esta entrega de la serie. Ahora tienen más motivos para esperar con ganas (y miedo) su inminente estreno el 1 de julio.

Y es que en algunas entrevistas, sus principales actores van soltando prenda de lo que se podrá esperar en los nuevos episodios. El Volumen 1 ya dejó ver que esta temporada de 'Stranger Things' es la más tenebrosa hasta la fecha, pero los comentarios de sus actores en su segunda mitad aventuran una dosis más fuerte de terror en lo que queda de temporada.

Joseph Quinn, una de las incorporaciones más aplaudidas de la nueva temporada, interpreta a Eddie Munson, líder del Club Fuego Infernal, el grupo que retoma el juego de 'Dragones y Mazmorras' en Hawkins.

Joseph Quinn como Eddie Munson en 'Stranger Things' | Netflix

En una entrevista a The Guardian se ha referido al final de la temporada 4 como "una carnicería". Pero se ha mostrado cauto a la hora de dar detalles de la misma: "La cosa es que tienen a mi familia atada en algún sitio, y si me voy de la lengua no volveré a verles nunca más".

Entre bromas, sí ha comentado algunos detalles sobre la magnitud del final: "Puedo decir que hay una escena de guitarra, que la escala y la ambición son increíbles. Y que todas las semillas que se han ido plantando hasta ahora van a dar sus frutos en una masacre".

Ha contado también que habrá un final especial con un episodio mucho más largo de lo habitual: "¿Sabéis que el capítulo final va a durar 2 horas y media? Me parece súper atrevido acabar con un final tan monstruoso, de larga duración".

Por su parte, Noah Schnapp, más veterano en la serie, y que interpreta a Wil Byers, también ha hecho unos comentarios sobre el final de la temporada en la misma línea que su compañero, aunque quizá no tan cauto.

Ha sido en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde el presentador le ha pedido antes de preguntarle que evitara hacer spoilers, después de llamarlo "el Tom Holland de 'Stranger Things'", por su facilidad para revelar secretos.

"Lo que podremos esperar del Volumen 2 son algunas muertes y un gran...". Entonces Jimmy Fallon le ha cortado resaltando que había dicho "algunas muertes", a lo que Schnapp ha intentado salir del paso asumiendo que los fans podrían esperar alguna muerte: ¡"Podríais esperarlo, tampoco he dicho quién muere!".

No han aclarado nada más, pero hay muchas posibilidades abiertas. Los hermanos Duffer, creadores de la serie, también han preocupado a los fans hablando sobre las posibles muertes, además de añadir que podremos esperar mucho "gore".

Sí mencionaron al personaje de Will concretamente, en una entrevista con Variety, hablando de los rumores sobre su sexualidad. Pero quizá estos anuncios de tantas muertes en la temporada 4 dan otra lectura a lo que comentaron respecto al personaje: "Vamos por el episodio 7, aún queda para completar el arco entero de la historia, estamos en el final de nuestro segundo acto. Queda mucha resolución, y estamos intentando concluir también los arcos de los personajes. Esto incluye a Will".

