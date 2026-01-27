Jessie Buckley deja clara su indignación tras la ausencia de Paul Mescal en los Oscar por Hamnet

Los Oscar 2026 están a la vuelta de la esquina y la lista de nominados para esta nueva edición ha deparado más de una sorpresa. No solo en lo que respecta a los candidatos que se batirán por alzarse con la estatuilla el próximo 15 de marzo, sino precisamente por aquellos que no han llegado al corte final.

Una de las ausencias más comentadas ha sido la de Wicked Parte II que, si bien su primera entrega llegó a las 10 nominaciones, en esta secuela ni tan siquiera Ariana Grande ha pasado a la final.

Otro de los que se esperaba que se postulara como Mejor actor de reparto era Paul Mescal por su interpretación de William Shakespeare en Hamnet. El actor sí recibió la nominación en los Globos de Oro y, a pesar de que el ganador finalmente fuera Stellan Skarsgård, se daba casi por hecho que pelearía por el Oscar este año.

Paul Mescal en los Globos de Oro | Gtres

Sin embargo, no ha sido así y su compañera Jessie Buckley no lo ha pasado por alto. "Creo que está extraordinario en la película", comienza la nominada a Mejor actriz protagonista: "Sé que he encontrado a un compañero para toda la vida al hacer esto con él".

"No sé qué decir aparte de que, para mí, es mi fiel compañero. Su arte es algo que seguirá creciendo y será un tema recurrente de muchas maneras", continúa en su conversación con The Hollywood Reporter, antes de dejar claro que, sin él, su éxito no habría sido posible: "Sé que lo que creamos juntos es algo muy especial para nosotros y lo llevo muy en el corazón, y no hay parte de Agnes que exista sin Paul".

Paul Mescal en Hamnet | Universal Pictures

"No hay nada de lo que creé o de lo que creamos en esta historia que exista sin Paul y lo que él invirtió en ella", sigue en sus palabras de elogios a Mescal: "Así que lo que se reconoce le pertenece tanto como lo sería que él fuera reconocido en su propia categoría".

En cuanto a su candidatura, la actriz está "emocionadísima". "Me siento muy orgullosa y honrada de estar junto a todas esas mujeres extraordinarias y de estar ahí con Hamnet", explica para demostrar que "está encantada" con esta decisión de la Academia en particular.

Jessie Buckley en Hamnet | Universal Pictures

Hamnet ha recibido 8 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor película y Mejor dirección. Una cinta que sin duda destaca como una de las favoritas de esta nueva edición y que ha supuesto un derroche de lágrimas para todos aquellos que la han visto en su paso por los cines.

Ahora bien, por mucho que los fans de la película que soñaban con ver a Paul Mescal levantando la estatuilla se hayan llevado una decepción, todavía pueden disfrutar de la más que probable ganadora del premio Jessie Buckley.