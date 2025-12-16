Steven Spielberg vuelve a sus orígenes en el primer tráiler de El día de la revelación, su nueva película con Emily Blunt

Steven Spielberg arrancó su carrera tras las cámaras de forma modesta, dirigiendo algunos episodios de series y películas para televisión. Sin embargo, su vida (y la de todos) cambió para siempre cuando hizo de los tiburones las criaturas más temibles dentro y fuera de la gran pantalla.

Tiburón puso de moda el término blockbuster y, desde entonces, su carrera despegó para jamás frenar. No importa si Harrison Ford empuñaba un látigo, si el T-Rex hacía mover el agua en un vaso o si sustituía su apellido por el de Fabelman: sus películas han conquistado ya a muchas generaciones.

Ahora, a sus 78 años, no parece perder la pasión y el tráiler de su nueva producción por fin ha visto la luz. El día de la revelación llegará a los cines el próximo 12 de junio y en este primer avance ha recuperado el espíritu de una de sus películas más populares.

El día de la revelación, de Steven Spielberg | Universal Pictures

El día de la revelación está protagoniza por Emily Blunt, Colin Firth y Josh O'Connor y cuenta cómo una invasión alienígena está a punto de llegar a la Tierra, poniendo en jaque el concepto de "la verdad" en el proceso.

Si bien esta temática no es ajena a su filmografía (desde el adorable E.T. hasta los rayos fulminantes de La guerra de los mundos), la realidad es que tanto en forma como en contenido se asemeja mucho más a su segunda gran película: Encuentros en la tercera fase.

Melinda Dillon y Richard Dreyfuss en 'Encuentros en la tercera fase' | Columbia Pictures

En lugar de mostrar, Spielberg siempre ha abogado por el suspense. Aquí vuelve a hacerlo, poniendo en jaque la psicología de los personajes (ahora con ruidos inteligibles en lugar de música repetitiva). Todo ello, claro está, con ese toque de acción que no puede faltar en una gran producción de Hollywood.

El regreso de Spielberg a los cines promete ser un nuevo taquillazo de verano en un año que llega cargado de grandes estrenos. Un estreno muy esperado con el que, más que probablemente, sumará un nuevo éxito a su carrera.