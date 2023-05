Stanley Tucci habla sobre su batalla contra el cáncer oral: "Estuve seis meses alimentándome por un tubo"

Stanley Tucci, al que actualmente podemos disfrutar en la serie de Amazon Prime 'Citadel', fue diagnosticado en 2017 de cáncer oral, ya habló abiertamente de ello en sus memorias 'Taste: My life through Food' donde aseguraba que llegó a quedarse sin gusto ni olfato. Afortunadamente el actor pudo superar la enfermedad aunque durante un tiempo sufrió bastantes secuelas "Durante más de dos años mi boca estuvo increíblemente sensible", escribió Tucci en sus memorias. "No podía beber nada con gas, y desde luego, no podía comer nada picante. Podía beber y saborear el alcohol, pero sobre todo me ceñía al vino blanco con grandes cantidades de hielo".

Ahora en una reciente entrevista para el podcast de Apple 'Sunday Sitdown', el actor de 'El diario se viste de Prada' le contaba Willie Geist como fue el tratamiento al que literalmente describió como "brutal" y "horrible".

"Perdí 35 libras (15 kilos)" señalaba el intérprete. "No podía comer, tuve que alimentarme durante seis meses por una sonda y todo sabía a ya sabes qué y olía a ya sabes qué. Me llevó meses y meses y meses poder volver a comer finalmente y a saborear correctamente otra vez."

Tucci también recordó a la que fuera su primera mujer Kate quien murió de cáncer de mamá en 2009 con tan solo 47 años, "Viajamos por todo el mundo intentando buscar una cura para ella. Por ello cuando lo tuve yo, me quedé completamente en shock. Estaba aterrorizado, absolutamente aterrorizado". Sentenciaba el actor.

Stanley Tucci volvió a casarse en 2012 con Felicity Blunt, hermana de la también actriz Emily Blunt, quién le acompañó durante este largo proceso de recuperación y para la que solo tiene palabras de agradecimiento "Ella fue increíble, todavía es increíble" añadía.