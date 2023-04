Prime Video apuesta alto y estrena 'Citadel', la segunda serie más cara de la historia y un camino lleno de baches

Este viernes 28 llegará a la pantalla de los suscriptores de Amazon Prime Video un nuevo título que pretende convertirse en una de las series del año, 'Citadel'. Si lo consigue por el valor de su contenido, lo debatiremos a partir del fin de semana, pero de momento ya puede presumir de ser la ficción televisiva más cara del año (y la segunda de la historia, tras 'Los anillos de poder'), además de venir acompañada de un rosario de problemas, dimes y diretes en sus fases de producción que nos hacen dudar si estamos ante un desastre de magnitudes colosales.

Al igual que la serie derivada de 'El señor de los anillos', 'Citadel' nace de la necesidad de Amazon Prime Video por encontrar ese blockbuster del que todo el mundo hable, como ha hecho Netflix con 'Stranger Things' o HBO con 'Juego de tronos'. Y para ello sacaron el talonario y ficharon a los hermanos Joe y Anthony Russo, responsables de varias películas de 'Los Vengadores', entre ellas 'Endgame'. Y lo que la plataforma quería de ellos no era una serie pequeñita, claro, sino una gran franquicia que pudieran explotar a base de bien.

Priyanka Chopra y Richard Madden en 'Citadel' | Prime Video

Se trata de una serie de espías en la que suman fuerzas agentes de varios países (como si fuesen los vengadores del espionaje), con Priyanka Chopra Jonas ('Quantico'), Richard Madden ('Bodyguard') y Stanley Tucci ('La Fortuna') a la cabeza. La intención inicial era que cada uno de los protagonistas pudiese tener su serie propia o spin-off ambientado en su país de origen o hacer series sobre casos ambientados en países específicos (se valoraban, por ejemplo, series en España, Italia, México o India, este último el país de origen de Priyanka). Sin embargo, esa expansión de la serie parece ahora en entredicho y supeditada al éxito que tenga. Eso sí, Amazon anunció el pasado mes de marzo la renovación por una segunda temporada, mostrando así su confianza en el producto.

'Citadel' y un camino lleno de baches

Que 'Citadel' se convirtiese en la segunda serie más cara de la historia no estaba, en principio, pensado. Su presupuesto inicial era de 160 millones de dólares para ocho episodios, que no es poco, pero hubo que añadir otros 75 millones para reshoots, además de que finalmente serán solo seis los episodios que nos llegarán a los espectadores. Y esos dos episodios previstos no son lo único que la ficción de los hermanos Russo se ha dejado por el camino. Junto a ellos se fichó a los guionistas Josh Appelbaum y Andre Nemec, autores de, entre otros trabajos, de otra historia de espías palomitera como es 'Misión imposible: Protocolo fantasma', siendo Appelbaum el elegido para el rol de showrunner de la serie, mientras que los Russo estaban ocupados con otro proyecto, la cinta 'The Gray Man'.

Según fuentes de la industria como THR, Amazon no estaba del todo satisfecha con las primeras imágenes que le llegaban de 'Citadel' y comenzó la tensión interna, dividiéndose el equipo creativo en dos mitades enfrentadas: los Russo por un lado y Appelbaum y Nemec. Finalmente, Amazon tomó su decisión y se quedó, como era fácil de suponer, con los más famosos de la ecuación, aunque esto también provocó otras salidas como la de Brian Kirk, que había dirigido cinco de los episodios, o la productora Sarah Bradshaw. Así, para sustituir a Appelbaum como showrunner se contrató a David Weil ('Hunters') con la misión de reescribir parte de la serie.

Stanley Tucci en 'Citadel' | Prime Video

Una propuesta clásica pero actualizada

La premisa de 'Citadel' no parece tener la intención de inventar la rueda, pero sí darle una vuelta para los tiempos actuales. De un lado tenemos a los malos, Manticore, un sindicato del crimen que controla el mundo desde la sombra, y del otro a Citadel, una agencia de espionaje al margen de los gobiernos que mantenía a raya a sus enemigos hasta que, ocho antes del inicio de la serie, cayó. Mason Kane (Madden) y Nadia Sinh (Chopra) eran agentes de Citadel, pero han perdido los recuerdos de su pasado hasta que Bernard Orlick (Tucci) reaparece en sus vidas.

Con estos mimbres, el tráiler es bastante claro respecto a qué tipo de producto blockbuster quiere ser 'Citadel'. Como si de una peli de 'Misión imposible' o James Bond se tratase, no faltan peleas coreografiadas, viajes por el mundo, vuelos en helicóptero, persecuciones sobre nieve o explosiones.

La pregunta ahora es si 'Citadel' despertará en el público la misma adrenalina que estas franquicias o será un bluf inmensamente caro.