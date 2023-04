Stanley Tucci revela el papel que no volvería a interpretar jamás: "Fue horrible"

Hay papeles que marcan, pero también para mal, y dentro de las filmografías de cada actor, suele haber un trabajo que no recuerdan precisamente bien, a pesar, incluso, de haber tenido éxito con ello.

Stanley Tucci cuenta con una dilatada carrera y, gracias a ser un intérprete muy polifacético, ha podido actuar en cintas tan dispares como 'El diablo viste de Prada', 'Los juegos del hambre', 'Capitán América: El primer vengador' o 'Spotlight'.

De entre todas, solo ha estado nominado una vez al Oscar y fue por 'The Lovely Bones', en 2009. Sin embargo, el intérprete ha asegurado que no volvería a dar vida a su personaje y que la experiencia de hacerlo "fue horrible".

En una entrevista con Entertainment Tonight, el cuñado de Emily Blunt ha comentado cómo fue su paso por la película de Peter Jackson: "Es una película maravillosa, pero fue una experiencia dura. Simplemente por el papel".

En el film, Tucci se pone en la piel de un asesino que viola y mata a siete adolescentes, incluida la protagonista de la cinta, Saoirse Ronan.

Stanley Tucci en 'The Lovely Bones' | Paramount Pictures

El intérprete de 62 años venía de prodigarse, sobre todo, en la comedia o en proyectos más desenfadados, así que tuvo dudas de por qué le escogieron para esta película: "Le pregunté a Peter Jackson por qué me eligió para ese papel. Intenté dejar el papel, lo cual es una locura porque necesitaba un trabajo".

"Pero yo estaba como: '¿Por qué me quieres?' Y él dijo: 'Porque eres gracioso'. Y pensé, 'Vale'. Pero ahora entiendo lo que estaba diciendo", explicó sobre la razón que le dio el director neozelandés.

"Creo que lo que quiso decir es que yo no sería 'demasiado', no que no lo tomaría en serio, pero sí que no sería demasiado dramático al respecto. Que lo tiraría un poco por la borda, que es lo que tienes que hacer cuando interpretas a alguien tan horrible, ¿verdad?", confesó el actor.

Ahora, sus fans le podrán ver en la nueva serie de Amazon Studios, 'Citadel', con Richard Madden y Priyanka Chopra, que se ha colado en el top de series más caras de la historia, solo superada por 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'.