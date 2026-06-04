Concurso: Consigue un pack de entrada doble y póster de El día de la revelación, con Emily Blunt y Josh O'Connor

El 12 de junio Universal Pictures estrena El día de la revelación, un nuevo y original evento cinematográfico creado y dirigido por Steven Spielberg.

La película está protagonizada por la ganadora de dos Premios del Sindicato de Actores y nominada al Oscar Emily Blunt (Oppenheimer, Un lugar tranquilo), el ganador de un Emmy y un Globo de Oro Josh O'Connor (Rivales, The Crown), el oscarizado Colin Firth (El discurso del rey, la saga Kingsman), Eve Hewson (Hermanas hasta la muerte, La pareja perfecta) y Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Rustin), nominado en dos ocasiones al Oscar.

Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías? Este verano, la verdad será revelada a ocho mil millones de personas. Y si quieres descubrirlo en cines puedes participar en el concurso que te detallamos a continuación:

PREMIO

- Tenemos 5 packs de 2 entradas dobles y póster para disfrutar de El día de la revelación exclusivamente en el cine junto a un acompañante.

- Las entradas son digitales y se pueden canjear en la taquilla de los cines KINÉPOLIS, CINE SUR, CINES ABC, MK2 PALACIO DE HIELO, OCINE, LA DEHESA y CINES ACEC (Excepto Filmax Gran Vía y Cinemax Almenara), siempre que la película esté en su cartelera.

DINÁMICA DE CONCURSO

- Síguenos en redes sociales (@objetivotv) y contesta en nuestro post de Instagram a la pregunta que te hacemos:

Pregunta: ¿Qué es lo que más te gusta del cine de Steven Spielberg?

- Etiqueta a dos amigos en tu respuesta con quienes te gustaría compartir esta experiencia cinematográfica.

- Puedes compartir el concurso en Stories para tener una participación extra, aunque no es obligatorio.

- Contactaremos con los ganadores por mensaje privado al finalizar el concurso.

DURACIÓN DEL CONCURSO

- El concurso estará activo del 4 al 10 de junio.

Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de ATRESMEDIA.