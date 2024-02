La sociedad de la nieve: Enzo Vogrincic tuvo que comer carne siendo vegano para el papel y "sintió un paralelismo con Numa y comerse los cuerpos"

La historia que cuenta La sociedad de la nieve sobre el grupo de uruguayos que sobrevivió a más de 70 días atrapados en Los Andes en condiciones imposibles ya ha conmovido a medio mundo.

La película española de J.A. Bayonaestá llegando a todos los rincones y es un fenómeno internacional, por lo que cada detalle sobre su sobrecogedora historia real y la preparación del rodaje va interesando cada día a más gente.

Uno de sus protagonistas, Enzo Vogrincic, se ha catapultado al estrellato con una fama gigantesca de la noche a la mañana, tanto que él mismo a veces reconoce que se va de las manos.

Millones de fans quieren saber más sobre Enzo, que se ha animado a participar en el podcast español de La Pija y la Quinqui. Además de enseñar a pronunciar su nombre correctamente, el actor habla sobre que tuvo que comer carne para preparar su peso al rodar La sociedad de la nieve.

Enzo Vogrincic en La sociedad de la nieve | Netflix

"Estuvimos 4 meses, donde grabamos desde el día 1 del accidente hasta el rescate, todo continuo, ahí bajando de peso y todo esto. Después el rescate que fue un mes después, después filmamos otras escenas previas, ootro mes después, porque había que subir de peso, y así", explica sobre el proceso de grabación.

Al parecer, cada uno tuvo una dieta marcada por nutricionistas para ir vigilando su subida y bajada de peso durante el proceso, pero Vogrincic, que es vegano, tuvo que comer carne para controlar mejor esa nutrición. Así lo explica cuando le preguntan por ello.

"Soy vegano, en casa cocino absolutamente vegano, sí. Fue complicado porque yo venía siendo vegano 4 años, y de repente tengo una conversación por teléfono con la producción, con los nutricionistas, donde me dicen que no podían asegurar que yo pudiera subir de peso con una dieta vegana...", recuerda.

"Me empezaron a ponerlo como que era, 'Enzo, esto está siendo un problema'. Yo pesaba 63 kilos, siempre fui flaco, y necesitaban que subiera a 70 para empezar a grabar. Para mí subir es muy difícil y bueno, siendo vegano es todavía más complicado porque la dieta no tiene grasa, es muy difícil subir de peso siendo vegano. Y lo intentaron lo intentaron lo intentaron...", cuenta el actor, que finalmente accedió a volver a la carne animal.

"Y en un momento yo empecé a encontrar algo que me ayudó, que es una especie de paralelismo con Numa donde dije, 'Ah bueno, esto tiene algo que ver, y yo estoy aprendiendo algo de esto'. Porque él es una persona que para él eso estaba mal, comer los cuerpos estaba mal, él no estaba dispuesto a romper con sus cánones para hacer eso y dije mira, estoy un poco enfrentado, salvando las distancias", aclara con mucho énfasis.

"Estoy un poco enfrentado también como a ese dilema moral conmigo mismo de, bueno, romper una creencia mía por algo más. Y lo viví de esa manera, pero claro, era volver a lo que para mí era todo el horror de comprar carne, cortarla, cocinarla... todo lo que eso implica", confiesa.

"Me faltó valor para decir 'no no, voy a buscar yo métodos para subir'... Pero tenía como la sensación de bueno, si no acepto esto me echan, o eligen al siguiente... No sé, bueno, las dudas", reconoce también, algo que no es ajeno a cualquier actor que está empezando.