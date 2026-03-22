Antena 3 Logo Antena 3
Objetivo TV

Cine

¿Qué estás buscando?

OTRA VEZ

Shia LaBeouf la vuelve a liar: le captan gritando a una mujer en Roma sin aparente motivo

Shia LaBeouf ha vuelto a ser noticia debido a unos nuevos vídeos que han revelado su preocupante estado. El actor ha sido grabado gritando por las calles de Roma tras sus incidentes y detención en Nueva Orleans.

Shia LaBeouf en Cannes 2025

Vídeo: Gtres | Foto: Getty Images

Publicidad

Miguel Toba
Publicado:

Shia LaBeouf continua en una espiral negativa después de protagonizar un bochornoso espectáculo durante el Mardi Gras y ser detenido en Nueva Orleans por agresión.

Tras pagar la fianza, el actor fue visto de nuevo de celebración y concedió una entrevista en la que se retrató asegurando que tenía miedo a los gays y negando que tuviera problemas con el alcohol.

Shia Labeouf en la calle
Shia Labeouf en la calle | Gtres

Unas semanas más tarde, el protagonista de Transformers ha vuelto a ser noticia. TMZ ha revelado varias imágenes del intérprete en Roma, destacando el vídeo en el que aparentemente grita "que te jodan" a una mujer que tiene al lado en la terraza de una cafetería.

En imágenes posteriores, se le ve caminando de un lado a otro por las aceras y gritando de nuevo, aunque no está claro a quién se dirige.

Estos incidentes llegan después de salir a la luz una fotografía de Shia pidiéndole fuego a una mujer en el vestíbulo de un hotel mientras vestía únicamente calzoncillos.

Tras ello, en su vuelta a Nueva Orleans el pasado viernes, el actor perdió los nervios nuevamente con la policía frente a su casa. Según TMZ, LaBeouf les dijo sollozando: "Tienen que entender quién soy. Soy un objetivo fácil", mientras se ponía cada vez más nervioso repitiendo que no confía en ellos.

Robert Pattinson revela la divertida reacción de su hija al verle en el tráiler de Dune 3

Robert Pattinson en Dune: Parte Tres
ObjetivoTV» Cine

Publicidad

Publicidad