Shia LaBeouf la vuelve a liar: le captan gritando a una mujer en Roma sin aparente motivo

Shia LaBeouf continua en una espiral negativa después de protagonizar un bochornoso espectáculo durante el Mardi Gras y ser detenido en Nueva Orleans por agresión.

Tras pagar la fianza, el actor fue visto de nuevo de celebración y concedió una entrevista en la que se retrató asegurando que tenía miedo a los gays y negando que tuviera problemas con el alcohol.

Shia Labeouf en la calle | Gtres

Unas semanas más tarde, el protagonista de Transformers ha vuelto a ser noticia. TMZ ha revelado varias imágenes del intérprete en Roma, destacando el vídeo en el que aparentemente grita "que te jodan" a una mujer que tiene al lado en la terraza de una cafetería.

En imágenes posteriores, se le ve caminando de un lado a otro por las aceras y gritando de nuevo, aunque no está claro a quién se dirige.

Estos incidentes llegan después de salir a la luz una fotografía de Shia pidiéndole fuego a una mujer en el vestíbulo de un hotel mientras vestía únicamente calzoncillos.

Tras ello, en su vuelta a Nueva Orleans el pasado viernes, el actor perdió los nervios nuevamente con la policía frente a su casa. Según TMZ, LaBeouf les dijo sollozando: "Tienen que entender quién soy. Soy un objetivo fácil", mientras se ponía cada vez más nervioso repitiendo que no confía en ellos.