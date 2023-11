Sharon Stone se manifiesta sobre pagar el suelo de Leonardo DiCaprio y Russell Crowe en esta película de 1995

Sharon Stone se convirtió en una de las actrices más importantes de Hollywood en la década de los 90 donde alcanzó el éxito más rotundo tras protagonizar Instinto Básico junto a Michael Douglas.

En ese tiempo también protagonizó la cinta de 1995 The Quick and The Dead (Rápida y Mortal) donde trabajó con unos jóvenes y, entonces, desconocidos Leonardo DiCaprio y Russell Crowe.

Leonardo Di Caprio, Gene Hackman, Sharon Stone, Russell Crowe en la película de 1995 The Quick and The Dead (Rápida y Mortal) | Cordon Press

Hace unos días Leonardo dio las gracias a Sharon Stone de forma pública por haber pagado su sueldo en la cinta. Algo que ella misma ya había revelado en sus memorias publicados en el 2021 llamadas The Beauty of Living Twice.

Pero, tras darse ciertas informaciones sobre qué es lo que pasó realmente, Stone ha querido aclarar lo sucedido a través de un mensaje que ha compartido en su cuenta de Instagram donde escribe:

"Para ser claros sobre el artículo de Hollywood Reporter: Sí, pagué el salario de Leonardo DiCaprio con el mío. No, no pagué el de Russell Crowe, pero pedí que la película se retrasara dos semanas para poder traerlo aquí desde Australia, y nuestro productor Mike Medavoyup aceptó el retraso y cubrió esos gastos".

Además, la actriz también aprovecha y cuenta la sinopsis de la cinta para animar a verla: "¿Recomendación para visualizar esta noche? En Criterion Channel, mire a Sharon Stone como un pistolero que busca venganza en el oscuro y vanguardista western de Sam Raimi THE QUICK AND THE DEAD (1995), junto a un elenco increíble que incluye a Gene Hackman, Russell Crowe y Leonardo DiCaprio".