Leonardo DiCaprio se rinde ante Sharon Stone por haberle pagado el salario a comienzos de su carrera: "Es increíble"

Los 90 fue la década en la que florecieron muchas de las más grandes estrellas que hoy vemos en el cine. Algunas empezaron como jóvenes promesas que confirmaron su estatus poco después, mientras que otras se quedaron en el camino.

Leonardo DiCaprio es uno de los mejores ejemplos del primer grupo. El actor lleva más de tres décadas protagonizando éxitos aunque sus inicios no fueran fáciles hasta que llegó un salvavidas con nombres y apellidos: Sharon Stone.

La actriz reveló en sus memorias The Beauty of Living Twice que pagó el sueldo de DiCaprio de su propio bolsillo en la película Rápida y Mortal, de Sam Raimi, de 1995, ya que TriStar Pictures prefería contratar a un intérprete más conocido de la época para el papel.

En vistas de que fue la única persona que confió en él, fundamental para el desarrollo de su carrera, a la que que sólo dos años después llegó Titanic, Leonardo DiCaprio se lo ha agradecido ahora en público según ha desvelado E! News.

"Es increíble. Ella ha sido una gran defensora del cine y ha brindado oportunidades a otros actores, así que estoy muy agradecido", aseguró el actor de Los asesinos de la luna.

"Le he dado las gracias muchas veces. No sé si le envié un regalo de agradecimiento físico y real, pero no puedo agradecérselo lo suficiente", admitió DiCaprio.

Sharon Stone y Leonardo DiCaprio en una escena de Rápida y Mortal | TriStar Pictures

En sus memorias, Stone escribió el momento de su confrontación con los productores: "Este chaval llamado Leonardo DiCaprio fue el único que clavó la audición. En mi opinión, él fue el único que entró y lloró, suplicando a su padre que lo quisiera, mientras moría en la escena".

"¿Por qué un desconocido, Sharon? ¿Por qué siempre te estás saboteando a ti misma", recordó que le dijeron los ejecutivos del estudio y finalmente, el tiempo le dio la razón.