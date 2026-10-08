Se confirma que Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son familia tras años comparándolas

Lo que hasta ahora parecía una simple coincidencia estética entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe ha adquirido un impactante significado inesperado.

Una investigación de la plataforma especializada en genealogía MyHeritage ha revelado que la estrella de Euphoria, de 29 años, y Marilyn Monroe, fallecida en 1962 a los 36 años, pertenecen a la misma línea familiar por vía paterna.

El estudio ha permitido identificar a Ezra Perry, un colono inglés que vivió entre 1625 y 1689 y se estableció en Sandwich (Massachusetts), como el antepasado común de ambas actrices.

En concreto, el padre de Sweeney, Steven Sweeney, y el padre de Monroe, Charles Stanley Gifford, son descendientes directos de Perry, lo que sitúa a las dos figuras como primas novenas con una generación de diferencia.

Sydney Sweeney en los Variety Power of Women con un naked dress plateado | Reuters

Precisamente, la frecuencia con la que se relacionaba públicamente a las dos intérpretes llevó a MyHeritage a explorar sus respectivos árboles genealógicos.

Roi Mandel, director de investigación de la compañía, explicó el motivo de la indagación: "La gente siempre ha establecido paralelismos entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe, pero ver cómo sus trayectorias coincidían a un nivel más profundo nos inspiró a buscar un vínculo real en los archivos de MyHeritage".

Sweeney ha dejado clara en reiteradas ocasiones su admiración por Monroe. En noviembre de 2025, durante la alfombra roja de los Governors Awards, lució un corte bob con ondas suaves inspirado en Los caballeros las prefieren rubias.

Marilyn Monroe en 'Los caballeros las prefieren rubias' | Cordon Press

Un mes después, en el estreno de La asistenta en diciembre de 2025, la protagonista acudió con un vestido blanco hecho a medida de Galia Lahav que recordaba al icónico diseño de cuello halter que lució Monroe en La tentación vive arriba (The Seven Year Itch, 1955).

Sydney Sweeney en la premiere de La Asistenta | Gtres

La historia se repitió en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara en febrero de 2026, donde llevaba un vestido vintage ceñido de Ceil Chapman con hombros al descubierto y detalles fruncidos, prácticamente idéntico al que Monroe usó para la portada de la revista LIFE del 7 de abril de 1952.

Sydney Sweeney en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara | Gtres

Las comparaciones no se limitan al ámbito público. Una fuente declaró a Page Six que incluso el novio de Sweeney, el magnate Scooter Braun, de 45 años, piensa que ella es "la Marilyn Monroe moderna".

Al igual que le ocurrió a Monroe en su época, Sweeney ha afrontado controversias por su imagen hipersexualizada, como la reciente polémica surgida tras su anuncio para la empresa de apuestas deportivas Novig.