Una estrella de cine revela el incómodo momento en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: "Nunca he tenido tanto miedo en mi vida"

El romance entre Tom Cruise y Katie Holmes avanzó de forma vertiginosa desde que se confirmara su relación en 2005 hasta su boda un año después y el nacimiento de su hija Suri, que recientemente rompió legalmente con su padre.

Aunque su matrimonio terminó en 2012, para la historia quedaron escenas como la del eufórico Cruise en el show de Oprah Winfrey declarando su amor por Holmes. Sin embargo, durante los años que duró la relación, la carrera de la actriz pasó a un segundo plano e informes posteriores sugirieron que la Cienciología se adueñó de la vida de ambos y que, incluso, la personalidad de Katie sufrió un cambio drástico.

Ahora, la actriz Jenny McCarthy ha concedido una entrevista con la ex ciencióloga Anne Gollert Hill en un episodio de The Jenny McCarthy Wahlberg Show.

Jenny McCarthy | Gtres

Durante una conversación, afirmó que Cruise "intentó introducirme en la Cienciología" y recordó un momento muy tenso vivido durante la boda del actor con la estrella de Dawson crece.

McCarthy, que salía con Jim Carrey por aquel entonces, dijo: "Fui a la cena de ensayo y, como estaba con Jim, me senté literalmente frente a Tom y Katie... Ella acababa de tener a su bebé (Suri) y estábamos cenando y, de repente, veo a la niñera traer a la bebé hacia Katie", ha comentado, asegurando que fue entonces cuando preguntó si podía coger un rato a la niña, tras lo cual, "todos los presentes" la miraron fijamente: "Parecía la película La semilla del diablo. Recibí la 'mirada de la Cienciología'".

Jim Carrey y Jenny McCarthy | Getty

"Katie me pasó al bebé lentamente y yo solo dije: 'Hola, bebé', porque ya nadie hablaba. Y luego, una vez que le devolví al bebé, fue como si todos volvieran a sus conversaciones", continuó. "Pensé para mis adentros: 'Vale, ahora mismo estoy en las entrañas de la bestia'. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo", añadió.

Junto a esta insólita escena, McCarthy reveló que Cruise le presentó a David Miscavige, líder de la Iglesia de la Cienciología, que era su padrino de boda, aunque el encuentro fue también bastante incómodo: "Le dije: 'Jaja, te eligieron, felicidades'. Lo cual sonó despectivo. A él no le gustó y yo disfruté cada segundo. Tom se rió, tratando de disimular el momento incómodo".

Durante la boda, Miscavige pronunció un discurso de 30 minutos y, según McCarthy, Katie Holmes solo "intentaba sonreír y seguir adelante".

Katie Holmes, Tom Cruise y su hija Suri en la boda de los actores en 2006 | Getty Images

La actriz dijo que ella y Carrey pasaban mucho tiempo con Cruise y Holmes en aquel entonces y después de la boda, lo que dio lugar a que el actor intentara introducirles en la Cienciología.

"Venían a nuestra casa y yo apartaba a Katie y le decía: '¿Estás bien, chica? ¿Necesitas ayuda?... Y en ese momento se quedaba paralizada", dijo McCarthy sobre Holmes. "Durante la boda, seguía siendo la misma Katie. Al llegar al matrimonio, parecía que había habido un cambio en ella", adviritió.