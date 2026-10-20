Antonio Banderas habla del primer año de casada de su hija Stella y si desea ser abuelo

Antonio Banderas ha acaparado titulares en los últimos días por un doble motivo; por un lado, su nuevo proyecto profesional, ya que como se ha confirmado protagonizará junto a otro pesado de Hollywood como Nicolas Cage la quinta temporada de la famosa serie True detective siguiendo así la estela de Woody Harrelson, Matthew McConaughey, o Jodie Foster. Y por otro, porque este domingo 18 de octubre se cumplió el primer aniversario de boda de su única hija, Stella del Carmen -fruto de su relación con Melanie Griffith- con Alex Gruszynski.

Una fecha muy especial que el actor malagueño ha recordado en redes sociales junto a una imagen inédita del gran día junto a su 'pequeña', y tras la que ha reaparecido este lunes en el XX aniversario de los Premios Academia del Perfume en el Teatro Real. "El estrés, todo eso ocurrió el año pasado. Ahora primer aniversario, muy bien. Siguen juntos" ha expresado con una sonrisa, bromeando que aunque como padre y suegro huele bien, "no puedo darle consejos a mi hija a esos niveles".

"La necesidad personal tiene que resolverlo ella. La dotamos de una educación que yo creo que le va a hacer tomar las decisiones correctas. Pero más allá de eso, nada, pero por lo que me cuenta, están muy felices los dos" ha confesado con una sonrisa.

¿Ganas de ser abuelo?: "Cuando venga. Muchas ganas tampoco tengo. Cuando venga, pues sí, será muy gozoso. A mí me gustaría que me llamen abuelo. Mi nieto que me llame abuelo. Mis amigos, no quiero que me llamen abuelo" ha reconocido, desvelando que cuando se convierta en abuelo, será uno "muy clásico" al que le encantará tirarse a jugar por el suelo con su nieto.

"Tengo muchos deberes pendientes. Soy una persona muy joven y tengo un gran futuro por delante" ha expresado, comentando que en lo profesional "el teatro es la base de mi vida. Pero hay cosas muy bonitas que van a pasar, que terminan este año, voy a empezar por el final, pero terminan con probablemente nueve meses en Nueva York, rodando con Nicolas Cage la quinta temporada de True Detective y muy contento por eso, porque es estar en las ligas grandes y en medio hay una película, hay tres películas, pero una concretamente a la que le tengo puesto mucho el ojo que es una película con Brad y Mariano con los argentinos, directores argentinos con los que hice 'Competencia oficial' con Penélope Cruz hace ya de esto cuatro años".