El radical cambio de look de Paul Anthony Kelly para American Horror Story: Se distancia de John F. Jennedy Jr. teñido de rubio

Paul Anthony Kelly ha dado el salto a una de las series más populares de Ryan Murphy. El actor se ha convertido en uno de los nuevos fichajes de la temporada 13 de American Horror Story, y el creador de la ficción ya ha compartido un primer vistazo a su caracterización, mostrando un radical cambio de imagen que no ha pasado desapercibido entre los seguidores de la saga.

Este proyecto supone el primer gran papel de Paul Anthony Kelly desde que interpretó a John F. Kennedy Jr. en Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la serie creada también por Ryan Murphy. Aquel trabajo le convirtió en uno de los rostros revelación del momento y ahora vuelve a ponerse a las órdenes del productor con uno de sus proyectos más populares.

En las fotografías compartidas por Murphy, Kelly aparece con el pelo totalmente rubio, un traje rojo de inspiración vintage y un llamativo broche con forma de serpiente.

Aunque el creador de la serie no ha desvelado ningún detalle sobre su personaje, las imágenes han despertado rápidamente la curiosidad de los fans, que ya especulan con el papel que desempeñará en la nueva entrega.

La temporada 13 de American Horror Story recuperará el universo de Coven y contará con el regreso de algunos de los rostros más emblemáticos de la franquicia, entre ellos Sarah Paulson, Emma Roberts, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Billie Lourd y Gabourey Sidibe. Además, Ariana Grande se incorporará por primera vez a la saga.

Con este primer adelanto, Ryan Murphy sigue alimentando la expectación por una temporada que promete combinar el regreso de personajes muy queridos con la incorporación de nuevos intérpretes como Paul Anthony Kelly.