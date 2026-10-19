PRESLEY GERBER
Kaia Gerber, destrozada, rompe su silencio con esta desoladora carta tras la muerte de su hermano: "Mi único amor verdadero"
Kaia Gerber ha compartido un emotivo y desolador homenaje en redes en memoria de su hermano Presley, fallecido a los 27 años.
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Kaia Gerber ha compartido un doloroso y conmovedor homenaje dedicado a su hermano mayor, Presley Gerber, tras su trágico fallecimiento a los 27 años el pasado 20 de septiembre.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram este domingo 18 de octubre, la joven de 25 años quiso honrar la memoria de su hermano publicando un vídeo antiguo de ambos cuando eran niños, una fotografía de su infancia juntos en la playa, un fragmento literario y, sobre todo, unas sentidas palabras escritas por ella que reflejan su proceso de duelo.
Presley, hijo de la supermodelo Cindy Crawford (60 años) y del empresario Rande Gerber (64 años), se encontraba en un centro de rehabilitación en el momento de su muerte, según confirmó un informe del médico forense del condado de Los Ángeles. La causa y la forma oficial de su muerte están pendientes de determinarse mientras continúa la investigación oficial.
En las imágenes con texto compartidas por Kaia, la actriz volcó todo su dolor de forma cruda: "Prez, no tengo las palabras. Y tal vez la pequeña clemencia sea que en realidad nunca las necesitamos. Las palabras fallan, las palabras restan, las palabras resumen y a las palabras siempre les falta verdad. Y qué ingenua fui al creer que el lenguaje podía trascender el dolor".
"He leído todos los libros y no tengo ninguna respuesta. Mi capacidad de articulación no es rival para esto, la magnitud de perderte. Estoy, literalmente, de rodillas. Sabes cuánto amaba ser tu hermana. Siempre ha sido, y serás para siempre, mi cosa favorita de mí misma. Vine a este mundo aferrándome a ti con los nudillos blancos. Tenía por ti más amor del que sabía qué hacer. Y ahora que no tiene un lugar obvio a dónde ir, estoy segura de que va a devorarme por completo", continuaba.
En la misma diapositiva, continuaba diciendo: "Creías —siempre creíste— en las personas. Recibías la crueldad no con ira, sino con confusión. Y curiosidad. Creías que las personas eran intrínsecamente buenas porque, Presley, tú eres intrínsecamente bueno. Y de algún modo, a través de todo ello, pude ser tu hermana, tu afortunada testigo eterna, viéndote hacer lo más duro y fuerte que alguien puede hacer: te mantuviste sereno. Fuiste mi maestro definitivo mientras estuviste aquí, y ahora me quedo preguntándome qué diablos podría serme enseñado en tu ausencia".
"Y sigo pensando en cómo, cuando éramos pequeños, me dio miedo hacerme los agujeros en las orejas, así que fuiste el primero. Siempre ibas primero. Pero cuando sostuve el pendiente que sacaron de tu cuerpo, todo en lo que pude pensar fue: eso te pertenece. ¡Y maldita sea, ojalá no hubieras ido primero esta vez!", confesaba tristemente.
"Una de las últimas cosas sobre las que escribiste fue un sueño que tuviste en el que los animales huían de un incendio hacia un lago. Te preguntabas 'si el miedo hace que el tipo de animal no importe'. Me dejaste la respuesta. Ya no importa qué tipo de animal fuera yo antes de esto. Decir que amarte era lo más fácil del mundo implicaría que requería algún tipo de esfuerzo. Nací amándote. Moriré amándote. Nunca existió otra opción".
"Estoy aprendiendo a amarte cuando no puedo verte. A decirte algo sin coger el teléfono para llamarte. A ser tu hermana en un mundo en el que no puedo alcanzarte. Todavía no sé cómo hacer eso. Te perdiste nuestra cita. Te perdono. Guarda un sitio para mí mientras tanto. Porque, Presley, aun sabiendo cómo termina, lo elegiría todo de nuevo. Cada segundo. Caminaría a sabiendas hacia este dolor si eso significara que, al otro lado, pude ser tu hermana. Richard Feynman le escribió una vez a su esposa tras su muerte: 'Tú, muerta, eres muchísimo mejor que cualquier otra persona viva. Mi querida esposa, te adoro. Amo a mi esposa. Mi esposa está muerta'. Dame el trato imposible completo. Dame cada año contigo y luego dame esto. Está bien. Lo acepto. Mi querido hermano, te adoro. Amo a mi hermano. Mi hermano está muerto. Y esta fiesta es una mierda sin ti, Prez".
"Mi mejor amigo, mi gran protector, con quien más me he reído en la vida y el único amor verdadero de mi vida: tú encendiste todas mis velas y te llevaste todos mis monstruos. Y te quiero. Y te quiero. Y te quiero. Solo tú sabes cuánto. Gracias por estar aquí. P. D.: Esta canción es lo último de lo que hablamos. Primero fuiste tú. Tú siempre ibas primero", finalizaba en la publicación.
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