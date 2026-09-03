Sandra Bullock revela que sus hijos aparecen en Prácticamente Magia 2: "Estoy deseando que lo vean"

Sandra Bullock se encuentra en plena maratón promocional por el esperado estreno de Prácticamente Magia 2, que llegará a las salas de cine el próximo 10 de septiembre.

Aunque la ganadora del Oscar siempre se ha mostrado muy reservada con todo lo relativo a su entorno familiar, durante la presentación de la película en Estados Unidos quiso compartir el especial detalle de que sus dos hijos, Louis de 16 años y Laila de 12, debutan en la gran pantalla con un cameo totalmente secreto.

Sandra Bullock con Bryan Randall y sus hijos | Gtres

"Aparecen en la película, pero no de una forma obvia para el espectador, no de una forma obvia. Así que estoy deseando mostrarles [a sus hijos] dónde están. No saben dónde están", declaró la intérprete en una entrevista para Access Hollywood.

La actriz, que acudió al evento acompañada por sus hijos y un grupo de amigos de estos, se reconoció "increíblemente orgullosa" del camino que están tomando: "Y lo asombroso que es cuando tienes hijos sucede algo en lo que dejas de ser la influencia sobre ellos, y ellos se convierten en la influencia sobre ti".

Durante el encuentro, la estrella de Hollywood ofreció una pincelada más personal sobre la personalidad de ambos: "Louis es mi referente moral inquebrantable. Siempre me pregunto: '¿Qué haría Louis?'. Y cuando se trata de detectar cosas y anticiparse a los acontecimientos, es Lai. Son tan diferentes, pero a la vez me dan dos mitades de un todo".

Esta fuerte conexión maternal quedó también al descubierto hace solo unos días en Londres, donde los fans apreciaron en el hombro de la actriz un tatuaje con las letras "LB" elevadas al cuadrado, un homenaje permanente a sus hijos.

Dianne Wiest, Maisie Williams, Joey King, Susanne Bier, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Stockard Channing, Solly McLeod and Xolo Mariduena | Gtres

Para Bullock, este proyecto tiene un significado completamente generacional al volver a compartir pantalla con Kidman, Dianne Wiest y Stockard Channing en la secuela de la historia de 1998 inspirada en la novela de Alice Hoffman.

La intérprete celebró la oportunidad de "poder rehacer algo que no se entendió la primera vez, pero que ahora se comprende perfectamente, y luego continuarlo y transmitírselo a mis hijos y a los hijos de mis hijos, con suerte".