Zendaya y Tom Holland, invitados íntimos en la boda más privada del actor de SpiderMan, Jacob Batalon

Jacob Batalon y Veronica Leahov han vuelto a darse el "sí, quiero", esta vez de la forma más íntima.

Y es que el actor de Spiderman y la diseñadora de interiores, que ya se habían casado en una ceremonia privada en un juzgado, han celebrado su matrimonio con sus familiares y amigos más cercanos durante una boda de tres días en el sur de Francia, del 25 al 27 de agosto, tras finalizar la gira promocional de Spiderman: Brand New Day.

"Siempre supimos que queríamos que nuestra boda fuera más que una sola noche", han declarado Batalon y Leahov a PEOPLE. "Queríamos que fuera una experiencia, unos días preciosos donde todos nuestros seres queridos pudieran relajarse, estar juntos y celebrar con nosotros".

A la celebración asistieron 56 invitados, entre ellos sus compañeros de reparto Remy Hii, Zach Barack y Tony Revolori actuando como padrinos, además de Tom Holland, sentado en la segunda fila junto a su esposa Zendaya, y su querida perrita maltipoo, Vulpix, en brazos de una dama de honor.

"Para nosotros era muy importante que la celebración fuera íntima. Queríamos estar rodeados de las personas que realmente forman parte de nuestras vidas y tener tiempo para disfrutar del fin de semana con todos... Que nuestros seres queridos viajaran desde diferentes partes del mundo para pasar esos tres días con nosotros hizo que todo fuera aún más significativo", confesaba el actor.

Las festividades tuvieron lugar en el Château de Tourreau en Sarrians, comenzando con una cena de bienvenida con pizza al aire libre y concluyendo con un brunch de despedida en la piscina.

Batalon y Leahov se sintieron atraídos por esta histórica y lujosa finca del siglo XVIII porque "se sentía como un pequeño mundo aparte": "El sur de Francia tiene un encanto increíblemente romántico y atemporal. Nos enamoramos del paisaje, la arquitectura, la luz veraniega y la elegancia natural de la Provenza".

Gracias a la ayuda de su organizadora Wanderlust Wedding, el proceso fue una verdadera colaboración que dio como resultado una celebración que, según la pareja, "reflejó completamente su personalidad" y fue "un sueño hecho realidad".

Para los novios, el ambiente festivo aún así superaba lo estético: “Nos importaba el diseño y cada pequeño detalle, pero la atmósfera del fin de semana era aún más importante. Queríamos que fuera cálido, emotivo, íntimo y lleno de amor. Para nosotros era fundamental que todos los que viajaran a Francia se sintieran bienvenidos y atendidos."

Confesaba que "celebrar durante tres días también les dio a nuestras familias y amigos la oportunidad de pasar tiempo juntos de verdad, en lugar de que todos se reunieran solo por unas horas. Al final del día, queríamos mirar a nuestro alrededor y ver a todos nuestros seres queridos riendo, bailando, comiendo, charlando y creando recuerdos juntos. Eso era lo más importante”.

"Pero lo que lo hizo sentir como un cuento de hadas no fue solo el castillo, las flores o lo hermoso que se veía todo. Fue la inmensidad de amor que sentimos a nuestro alrededor... Cuando finalmente volvimos a nuestra habitación al final de la noche y estábamos solos, nos invadieron todas las emociones. Habíamos pasado tanto tiempo imaginando cómo sería ese día, y de alguna manera, vivirlo fue incluso más hermoso y emotivo de lo que habíamos imaginado", explicaba la pareja.

Batalon y Leahov se conocieron a través de amigos en común en octubre de 2023 y tuvieron su primera cita unas semanas después. Batalon le propuso matrimonio a la que ahora es su esposa en la ciudad de Nueva York el 1 de marzo de 2025. El intercambio de votos escritos a mano tuvo lugar el miércoles 26 de agosto oficiado por el pastor Peter Madan.

Tras la boda, la pareja se retirará a un lugar secreto en el trópico para su luna de miel para desconectar y disfrutar de su vida de recién casados: "Para nosotros, el matrimonio representa el comienzo de un nuevo y hermoso capítulo", afirman.

"Queremos seguir creciendo juntos, viajando, apoyándonos mutuamente en nuestros sueños, construyendo nuestro hogar y, con el tiempo, ampliando nuestra familia. Pero también nos entusiasman las cosas sencillas y cotidianas de la vida matrimonial. Poder compartir la vida con tu mejor amigo es lo que nos hace sentir más especiales", finalizaba la pareja.