Robert Pattinson confiesa que las escenas de acción son "mucho más difíciles" con 40 años: Le está costando The Batman 2

El actor Robert Pattinson ha regresado formalmente a Gotham, aunque esta vez llevar el traje del héroe parece estar siendo un poco más complicado que durante la primera película.

El actor de 40 años, que tenía 35 cuando grabó la primera entrega de The Batman en 2022, se encuentra actualmente en Londres rodando la secuela bajo la dirección de Matt Reeves, cuyo estreno en cines se ha fijado para el 18 de febrero de 2028.

En una entrevista concedida a la revista GQ, el británico no ha dudado en reflexionar sobre la alta exigencia física de las secuencias de lucha tras el paso de los años: "Estoy en Londres hasta fin de año rodando la secuela de Batman. Es genial. Sin duda, noto el paso de los años al pelear tanto. Literalmente pienso: 'Joder, esto es mucho más difícil que antes'".

Robert Pattinson en 'The Batman' | Warner Bros.

Pese al intenso desgaste, el intérprete se muestra entusiasta con el desarrollo de la producción: "Pero es muy divertido. Y creo que la película va a ser genial. Tiene un reparto muy, muy divertido, pero es una maratón", comentó sobre el proyecto.

En esta entrega comparte reparto con veteranos como Jeffrey Wright (Jim Gordon), Andy Serkis (Alfred), Colin Farrell (El Pingüino) y nuevas incorporaciones como Sebastian Stan (Harvey Dent), Scarlett Johansson, Charles Dance y Sebastian Koch.

Este rodaje culmina una etapa laboral especialmente frenética para Pattinson tras un periodo de reajuste personal: "Estaba rodando una película con Adam McKay, que finalmente se canceló, y terminé teniendo un largo periodo sin trabajar en el que reajusté mis prioridades".

Robert Pattinson en Batman | Cordon Press

Ese cambio de rumbo le llevó a encadenar proyectos sin descanso como Die My Love con Jennifer Lawrence, The Drama con Zendaya, La Odisea, Dune: Parte Tres y Primetime (donde ejerce además como productor).

Una acumulación de trabajo que le ha hecho tomar una clara decisión para cuando concluya la película: "Al final de esto, sin duda me tomaré unas vacaciones".