Sandra Bullock reaparece en público junto a Nicole Kidman por primera vez tras la muerte de su pareja

Sandra Bullock sufrió en agosto de 2024 una de los revés más duros de su vida tras la muerte de su novio, el fotógrafo Bryan Randal, quien padecía ELA.

La actriz decidió tomarse un tiempo y parar de trabajar tras la muerte de Bryan. Aunque volvió para rodar la secuela de Prácticamente Magia, la cinta de 1998 que protagonizó junto a Nicole Kidman.

Ahora, ambas actrices han aparecido en la CinemaCon en Las Vegas para promocionar la película. Un momento muy emocionante para Sandra ya que se trataba de su primer evento público desde la muerte de su novio.

Además, la actriz ha decidido que era el momento de abrirse una cuenta de Instagram, estrenándose en la red social publicando un vídeo con un guiño al momento que hacen margaritas en Prácticamente Magia: "Midnight somewhere…", escribe.

Nicole y Sandra se mostraron muy cómplices durante la presentación. Ambas estaban sensacionales. Sandra con un traje chaqueta pantalón color rojo que llevó con un sujetador negro. Mientras que Nicole se decantó por un vestido negro con transparencias en la falda.

Sandra Bullock y Nicole Kidman presentando Prácticamente Magia 2 en la CinemaCon | Cordon Press

En Prácticamente Magia 2 las actrices vuelven a interpretar a Sally y Gillian Owens, dos hermanas brujas con una maldición a la hora de encontrar el amor.

"Sally está soltera, y si conoces la película original, probablemente puedas adivinar por qué", comentó Sandra Bullock sobre su personaje en la secuela.

Por el momento no se sabe mucho más respecto a la secuela pero la magia está asegurada.