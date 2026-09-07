Natalie Portman, madre de su tercer hijo a los 45 años, el primero con su nuevo novio tras un polémico divorcio

Natalie Portman vuelve a experimentar la maternidad, ya que ha dado la bienvenida en París a su tercer hijo, el primero junto a su pareja Tanguy Destable.

La noticia revelada por PEOPLE ha confirmado la llegada del nuevo miembro a la familia de la pareja, que incluye a los dos hijos mayores de la ganadora del Oscar (su hijo Aleph de 15 años y su hija Amalia, de 9, nacidos de su matrimonio con su exmarido Benjamin Millepied), así como a los dos hijos que Destable tiene con la actriz francesa Louise Bourgoin.

La llegada de este bebé culmina una etapa de absoluta plenitud personal para Portman, quien confirmó su embarazo el pasado mes de abril.

La estrella de cine, cuyo divorcio de Millepied se formalizó en marzo de 2024 tras más de una década de matrimonio, reconoció a Harper's Bazaar el profundo impacto personal que suponía este embarazo debido a su historial familiar: "Crecí escuchando lo difícil que es quedarse embarazada. Tengo muchos seres queridos que lo han pasado muy mal, así que quiero ser respetuosa con ellos también. Es algo tan hermoso y maravilloso, y a la vez no es nada fácil".

A diferencia de sus etapas maternales anteriores, la intérprete abordaba este embarazo con mayor madurez y autoconocimiento: "Hay una gratitud que, cuando eres joven, no necesariamente comprendes. Y hay una calma y un autoconocimiento: con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor, lo que hace que la experiencia sea tan hermosa cada día. Y sabiendo que probablemente sea la última vez, atesoro cada momento".

Para mantenerse en forma, la actriz comentó que había estado nadando y haciendo ejercicios de girotonía para "mantenerse fuerte", dedicando la mayor parte del tiempo a estar con sus hijos mayores, lo que definió como algo que "siempre es lo mejor".

En tono de broma, también comentaba el sistema sanitario local: "En Francia, consideran que un embarazo a término completo dura 41 semanas en lugar de 40, así que supongo que esta vez tendré una semana extra de embarazo".

En su momento, también comentaba cómo iba a afrontar esta etapa de maternidad: "Vamos a cometer muchos errores, por mucho que nos esforcemos. Y también vamos a hacer muchas cosas bien sin necesidad de investigar. Creo que si simplemente estás presente y das amor, eso es lo mejor que puede pasar".