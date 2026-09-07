Rob Lowe llama "infame" a Tom Cruise por quitarle los mejores papeles y pensar que su carrera había acabado

Rob Lowe ha hecho un viaje en el tiempo para repasar los grandes éxitos cinematográficos que se le escaparon de las manos durante las décadas de 1980 y 1990.

Al recordar los papeles para los que audicionó en sus inicios dentro de la industria, el actor de 62 años ha confesado la rivalidad indirecta que mantenía con uno de los rostros más cotizados de Hollywood a la hora de conseguir los mejores proyectos.

"Ese infame Tom Cruise siempre fue mi némesis", ha declarado la estrella al New York Post. "Recuerdo haber leído Jerry Maguire... y pensaron: 'Tom Cruise'. También recuerdo haber leído Top Gun y haber pensado: 'Esta película va a ser un éxito rotundo'. Y pensaron: 'Tom Cruise'".

Más allá de sus intentos por arrebatarle esos icónicos papeles al protagonista de Misión Imposible, con quien coincidió en 1983 a las órdenes de Francis Ford Coppola en The Outsiders, Lowe también ha querido abordar los viejos rumores que le situaban como candidato a interpretar a Ferris Bueller en la película de 1986 Ferris Bueller's Day Off (Todo en un día).

Rom Cruise y Rob Lowe en Rebeldes (Outiders) | Cordon Press

Aunque el personaje terminó catapultando a la fama a Matthew Broderick, el actor afirma que nunca fue considerado para el puesto por el fallecido cineasta John Hughes, responsable de clásicos adolescentes como El club de los cinco o Dieciséis velas.

"John Hughes nunca entendió lo que yo le ofrecía", ha lamentado Lowe sobre el famoso director.

"Me reuní con John una vez y no es que no tuviera muchos papeles que yo podría haber interpretado. Si lo analizas bien, había bastantes papeles, varios en algunas películas. Nunca. Nunca me llamó", comentaba.

Además sostiene la teoría de que el motivo real por el que el director lo rechazaba era porque ya se había convertido en un rostro "demasiado conocido", mientras que el realizador prefería apostar por talentos emergentes para lanzar sus carreras.

"Él hizo famosa a mucha gente. Al menos eso es lo que me digo a mí mismo para sentirme mejor por no haber conseguido un papel en El club de los cinco", añadió.

Este cúmulo de puertas cerradas coincidió en los años 90 con un bache laboral en el que el intérprete llegó a temer lo peor para su futuro profesional justo cuando formaba una familia junto a su esposa Sheryl Berkoff, madre de sus hijos Matthew y John.

"Un día me desperté y pensé: 'Llevo dos años sin trabajar'", confesó Lowe a Entertainment Tonight en una entrevista previa, matizando que "para ser justos, había bajado un poco el ritmo".

A pesar de no haber encarnado a Maverick o a Jerry Maguire, la carrera de Lowe resurgió con fuerza gracias a personajes tan recordados como Número Dos en la saga cómica de Austin Powers. Un papel del que el propio Mike Myers ha confirmado su próximo regreso a las pantallas, permitiendo a Lowe meterse de nuevo en la piel del célebre villano.