Fiesta Pagäna, el biopic de Mägo de Oz, ya tiene tráiler: Todo lo que debes saber de la película

Era solo cuestión de tiempo hasta que la moda de los biopics de bandas musicales llegara a España. Y es que, desde que Bohemian Rhapsody dominara la taquilla mundial, Hollywood no ha tenido reparo alguno en adaptar la vida de múltiples artistas legendarios a escala internacional.

Elvis, Elton John, Bob Dylan, Robbie Williams o, muy recientemente, Michael Jackson son algunos de los cantantes que han tenido su propia cinta. Diferentes músicos, con una misma dinámica: todos ellos funcionan en recaudación, convirtiendo las salas de cine en auténticos recintos de conciertos.

Así, con esta lista de éxitos a sus espaldas, la industria patria pretende seguir dicha estela adaptando la historia de una de las bandas de rock más legendarias de España: Mägo de Oz. Pero, ¿cómo surge exactamente este proyecto?

"Hagamos una revolución"

Todo comenzó tres años atrás, cuando varios medios se hicieron eco de que Eterno Pictures tenía entre manos la producción de una película sobre el grupo Mägo de Oz. Por aquel entonces, poco se sabía de la trama, del equipo o siquiera del formato que se iba a seguir. Sin embargo, la semilla estaba plantada y los millones de fans en España y Latinoamérica hicieron germinar la idea de que no se trataba de un proyecto precisamente pequeño. ¡Y vaya si brotó!

La productora planteó un elenco de lujo. Adrián Lastra, Roberto Álamo, Carlos Librado o Eduardo Velasco llegaban para augurar que la apuesta por parte de la compañía iba a incurrir en un "All In". Los tres meses de rodaje a cargo de Álvaro Brechner terminaron de confirmar lo que ya se sabía: el biopic pretende llenar las salas allá donde se estrene.

Sin embargo, la espera no ha sido corta. Han tenido que pasar tres años para la publicación del primer tráiler de la película y todavía no hay una fecha de estreno confirmada. Aunque está previsto para que sea este mismo 2026.

"Músico soy, músico seré"

Cuando se habla de Mägo de Oz, automáticamente se enciende una chispa que invita a ponerse en pie y alzar el puño. Sin embargo, la historia de esta banda va mucho más allá de los himnos que todo el mundo conoce. Y es que, con más de 38 años en la carretera, el grupo sigue llenando recintos tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Un éxito que no nació de la nada, sino del sueño del que en los años 80 era portero de fútbol en el Real Madrid.

Jesús María Hernández Gil quería ser una estrella y su primer paso fue cambiarse el nombre como las grandes leyendas del cine. Así nacía Txus Di Felliato que, junto a sus amigos Juanma Lobón, Pedro y David, montaba el primer esbozo de lo que sería Mägo de Oz, llamado por aquel entonces Transilvania666. Los años pasaban y la ambición de Txus crecía, consciente de que había un hueco pendiente de ocupación en la industria musical.

Desde estos humildes orígenes parte Fiesta Pagäna, cuando el líder de la agrupación se animó a ir de escuela de canto en escuela de canto hasta dar con un vocalista capaz de romperse la garganta en cada canción. Encontró a su cantante, José Andrëa, y ya con un elenco más formado, compuesto por Frank y Carlitos a la guitarra, Moha al violín y Salva al bajo, logró superar la "ruta de los sordos" y producir su primer gran álbum: Jesús de Chamberí.

Esta Ópera Rock no fue más que la antesala de lo que estaba por venir y, sumando a nuevos miembros como Kiskilla a los teclados o Fernando Ponce de León a los vientos, llegó su gran momento. La leyenda de la Mancha, Finisterra y Gaia hicieron que el camino de baldosas amarillas fuese un recorrido repleto de fama y desenfreno para elevar como nunca antes el metal dentro del país. La vida del rock 'n' roll tal y como siempre se ha conocido.

Ahora bien, como en toda buena historia, los altibajos no podían faltar. Las luchas internas del grupo estando en lo más alto, los egos y la búsqueda de la grandeza hicieron que todo se desmoronara como una casa de naipes. La salida de José Andrëa en 2011 marcó un punto de inflexión en la trayectoria de la banda y, a día de hoy, tan solo Txus y Moha se mantienen en la agrupación como miembros originales.

Todo apunta a que la película adaptará este trayecto hacia la cúspide y su caída, concluyendo probablemente en lo que para Moha era un sueño: hacer un concierto con una orquesta sinfónica. A pesar de que este show se diera con Zeta, vocalista que sustituyó a José a partir de 2011, la ficción bien sabe saltarse las normas de la realidad cuando se trata de espectáculo.

"Somos lo que hacemos"

El elenco de Fiesta Pagäna fue una de las grandes sorpresas cuando dio comienzo la producción. Ponerse en la piel de estos músicos no estaba al alcance de cualquiera y, para hacer más grande si cabe la historia original, ficharon a grandes estrellas nacionales.

Adrián Lastra se convierte en Txus, Roberto Álamo encarna al productor Big Simon, Carlos Librado es el guitarrista Carlitos, Antonio Dechent el productor Goyo y Eduardo Velasco participa como el manager Tibu.

Adrián Mondaray como José Andrëa, Guillermo Furioase como Moha, Luis Bondia como Kiskilla, Marc Parejo como Fernando, Jon Arias como Salva, José Sospedra como Peri y Michelle Renaud como Patricia Tapia completan el reparto.

Álvaro Brechner, desde Uruguay, se ha encargado de la dirección, dando rienda suelta a la locura sobre el set. Porque para contar una historia sobre fiestas y metal, el enfoque no podía ser la paz y la contención. Algo que se refleja perfectamente en el primer tráiler. Todo ello con el guion de Sofía Cuenca, responsable de cintas como Musarañas o la trilogía Culpables.

"En esta vida no hay luz sin oscuridad"

Ahora bien, la producción no ha estado exenta de polémicas. Porque a pesar de contar con la figura de Peri, exbajista de la banda, como productor ejecutivo, el líder de Mägo de Oz por excelencia jamás quiso una película de su banda. Ha renegado de la cinta desde su anuncio y, ya dos años atrás, el batería quiso impedir que siguiera su curso.

"Mägo de Oz no da permiso a dicha productora a la utilización del nombre de la banda, ni de la utilización de nuestros nombres, ni el permiso de poder utilizar ninguna canción original nuestra", escribían por aquel entonces. ¿La razón? Pretendían evitar una nueva batalla sobre sobre pasadas. No obstante, con acuerdos tras el telón, todo se solucionó y el rodaje continuó sin problemas.

Integrantes actuales del grupo, como el vocalista Rafa Blas, se prestaron a cameos. También lo hicieron antiguos miembros, coincidiendo incluso en la fiesta de fin de rodaje el pasado y el presente de la banda sobre un escenario.

Sin embargo, justo antes de la salida del primer tráiler, Moha decidió romper por completo con la producción. El violinista sí estaba participando en la película; pero, cuando al determinarse el título final del largometraje, emitieron un nuevo comunicado en el que volvían a hablar de acciones legales.

Sea como sea, todo apunta a que este conflicto también se resolverá y este mismo año será el estreno del biopic. Con casi 4 millones de oyentes mensuales en Spotify y un álbum recién publicado, Mägo de Oz sigue haciendo historia.

Precursores del folkmetal, rompedores en el rock y siempre llamativos sobre el escenario, la banda ha demostrado por activa y por pasiva que "si la vida los pisa, desenvainan una sonrisa". De hecho, tal es su repercusión que actualmente existe un segundo grupo, Kabrönes, en el que los exmiembros rememoran la época dorada de la banda con sus canciones más emblemáticas.

España, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos... En todos estos países siguen siendo recibidos por las grandes masas en cada concierto. Unas masas que podrían llenar las salas de cine en cuestión de meses, haciendo del séptimo arte una auténtica Fiesta Pagana.

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