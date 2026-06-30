La rara aparición pública de Mary-Kate y Ashley Olsen tras años alejadas de Hollywood

Mary-Kate y Ashley Olsen han vuelto a acaparar todas las miradas tras salir de su estricta discreción mediática por un motivo familiar.

Las famosas gemelas han reaparecido públicamente para asistir a la boda de su hermano mayor, Trent, con su ya esposa Alexis. En una fotografía compartida en las redes sociales de la novia, las diseñadoras posan junto a su padre luciendo sus característicos vestidos largos de color negro.

Un esperado evento familiar que contó además con la presencia de su hermana, la conocida actriz de Marvel Elizabeth Olsen, que además está embarazada de su primer hijo.

Las gemelas Olsen en la boda de su hermano Trent | Instagram Alexis Armistead-Olsen

Esta inesperada reunión llega después de que las gemelas Olsen ya reaparecieran en público de forma excepcional tras años completamente alejadas del foco mediático el pasado 2025, desatando un gran interés sobre cómo han reestructurado su vida lejos de la actuación.

Desde su retirada del cine en 2012, las hermanas se han volcado por completo en su exitosa firma de alta costura, The Row.

Este proyecto nació cuando se mudaron a Nueva York con 18 años para explorar su faceta más creativa. "La idea de poder comprar algo ya hecho, ponértelo y que ya lo sientas como parte de tu vestuario, eso es lujo. Ni siquiera tienes que pensarlo", sentenció Mary-Kate a i-D sobre la filosofía de comodidad y discreción que ahora rige sus vidas.