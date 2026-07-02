Las fotos de Elliot Page luciendo abdominales de acero gracias a su nueva obsesión por el boxeo

Elliot Page se ha consolidado como uno de los actores más reconocidos de Hollywood gracias a títulos como Juno, Origen o The umbrela academy. Ahora, mientras prepara el estreno de La odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan, el intérprete ha vuelto a acaparar todas las miradas por el notable cambio físico que ha mostrado en sus redes sociales.

El actor ha compartido varias fotografías y vídeos de sus entrenamientos junto a Nolan Hanson, su entrenador de boxeo, dejando patente la evolución física que ha experimentado en los últimos meses. En las imágenes aparece realizando distintos ejercicios sobre el ring y luciendo una musculatura muy definida que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores.

Junto a la publicación, Page ha querido dedicar unas palabras a Hanson, a quien ha agradecido su trabajo y apoyo durante este proceso. "Si quieres empezar a practicar boxeo, él es tu hombre", ha escrito el intérprete, asegurando además que este deporte se ha convertido en una parte esencial de su día a día.

La publicación ha provocado una oleada de reacciones entre sus seguidores, que han elogiado tanto su transformación física como la disciplina que ha demostrado durante sus entrenamientos. Muchos también han destacado la confianza que transmite en esta nueva etapa personal y profesional.

Este cambio físico llega mientras el actor ultima el estreno de La odisea, la esperada adaptación de la obra de Homero dirigida por Christopher Nolan. La película cuenta con un reparto repleto de estrellas, entre las que figuran Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o y Jon Bernthal, y supondrá el reencuentro de Page con el cineasta tras coincidir en Origen.

Con este nuevo proyecto en el horizonte y una imagen que no ha dejado indiferentes a sus seguidores, Elliot Page continúa demostrando que atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera tanto dentro como fuera de la gran pantalla.