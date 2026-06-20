La actriz Daveigh Chase murió viviendo en la calle pero tenía millones en el banco: Su dura historia

La trágica muerte de la exactriz infantil Daveigh Chase a los 35 años esconde una paradoja tan cruel como impactante.

Tras conocerse que la inolvidable Samara de The Ring falleció en la indigencia tras sufrir una meningitis derivada de una desnutrición severa, su mánager, John Ryan, ha destapado una revelación asombrosa en The California Post.

A pesar de malvivir en una tienda de campaña en los bajos fondos de Los Ángeles, Chase era millonaria. La actriz acumulaba una auténtica fortuna en concepto de derechos de autor e ingresos por Lilo y Stitch, la película de Disney que protagonizó con solo 8 años firmando un contrato millonario por el merchandising y las atracciones de los parques temáticos.

Daveigh Chase de pequeña junto a Drew Barrymore | Reuters

Sin embargo, jamás tocó ese dinero. Su mánager ha confesado que en su oficina no paraban de recibir notificaciones de cheques sin reclamar, pero la joven se encontraba sumida en una espiral de heroína y fentanilo que la alejó de todo: "Estaba demasiado perdida como para cobrar el dinero".

Esta durísima realidad contrasta con el escalofriante vídeo de la actriz Daveigh Chase demacrada, casi inconsciente y viviendo en la calle antes de morir que vio la luz hace unos meses, y que provocó que su entorno contratara a un investigador privado para intentar salvarle la vida sin éxito.

Daveigh Chase | Reuters

Ahora, tras su fallecimiento, se ha desatado una auténtica guerra por este patrimonio. Su representante ha denunciado públicamente la campaña de GoFundMe abierta por un supuesto novio llamado Roy Hernandez para costear su cremación, advirtiendo de que es un engaño: "Al parecer, un hombre que dice ser su 'novio', del que ni sus amigos ni su familia hemos oído hablar, ha creado una campaña en GoFundMe en nombre de ella y su familia, designándola a ella como organizadora. Puedo confirmar que Daveigh tiene una cuenta fiduciaria en SAG para cubrir todos los gastos".

Con la intérprete ya fallecida, la ley dictamina que estos millones depositados en el banco irán a parar a manos de su familiar más cercano, lo que sitúa legalmente a su padre en posición de heredar toda la fortuna que ella rechazó en vida.