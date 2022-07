Ryan Gosling se encuentra en plena efervescencia de protagonismo siendo actualmente uno de los actores de Hollywood más prometedores gracias a sus proyectos y a otros muchos que vienen en camino. Tras cuatro años desde el estreno de su última película 'First Man. El primer hombre', el intérprete de 'El Diario de Noa' ha vuelto con 'El Agente Invisible', la apuesta millonaria de Netflix.

Y también está causando revuelto con su próximo proyecto, donde da vida a Ken en la película de 'Barbie' que coprotagoniza junto a Margot Robbie y que llegará en junio de 2023. Las fotos transformado en Ken no han dejado indiferente a nadie.

Pero de entre todos los comentarios que está recibiendo el actor de 41 años tras ponerse en la piel del novio de la muñeca más famosa del mundo, las palabras más curiosas han sido las de su mujer, la actriz Eva Mendes, cuando habló de un "renacimiento" de su matrimonio con su transformación en Ken.

El matrimonio entre Ryan Gosling y Eva Mendes

Los rumores de un posible romance entre Ryan Gosling y Eva Mendes llegaron en 2011 después de que la pareja se cruzara por primera vez en el set de la película 'The Place Beyond The Pines', aunque Mendes en alguna ocasión aprovechó para aclarar que en realidad se conocían desde años atrás.

Oficialmente, la pareja comenzó su relación en 2012 y tras casarse en secreto en 2016, los detalles de su matrimonio los han querido mantener en privado siendo rara la vez que alguno de los dos ha hablado sobre ello. Lo que sí se sabe, es que tienen en común dos hijas, Esmeralda, de 7 años y Amanda Lee, de 6.

Sin embargo, Gosling, que actualmente se encuentra promocionando su última película de Netflix anteriormente mencionada, 'El Agente Invisible' donde interpreta a Sierra Six, ha desvelado durante una pequeña entrevista para la plataforma en streaming algunos detalles curiosos que tienen que ver bastante con Eva Mendes.

La comida y la palabra en español favorita de Ryan Gosling

En el pequeño vídeo que Netflix ha compartido en sus redes sociales para su portal 'Con todo', Ryan Gosling desvelaba que si solo pudiera comer una cosa durante el resto de su vida, escogería el "arroz con leche" de la madre de Eva.

Pronunciando el nombre de esta comida en español y asegurando que la sensación que produce comer arroz con leche es parecida a la de "un ángel llorando en tu lengua", no es lo único que Gosling ha dicho en nuestro idioma.

Al parecer, las raíces cubanas de Mendes han influido en el actor y ha confesado que su palabra favorita en español es "Coño". "No puedes usarlo incorrectamente. Coño es todo".

De esta forma, en tono bromista aseguraba que es una palabra que sirve para todo: 'Coño' siempre está ahí para ti", afirma dejando boquiabiertos a los fans españoles.

