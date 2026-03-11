Si hay un proyecto que los fans llevan tiempo esperando ver en la gran pantalla, es Conan Rey, con Arnold Schwarzenegger. El actor ha anunciado que el desarrollo del filme sigue avanzando con su esperado regreso al papel del bárbaro cimerio, y también su vuelta a la franquicia de Predator, además de la tardía secuela de Comando, todo ello con 20th Century Studios.

"Acaban de fichar a un guionista/director fantástico que hizo las últimas cuatro películas de Tom Cruise. Será Christopher McQuarrie quien escriba y dirija King Conan", anunció Schwarzenegger durante el Arnold Sports Festival, celebrado el pasado fin de semana en Columbus, Ohio, refiriéndose al director de las últimas entregas de la saga Misión: Imposible para liderar el regreso de Conan a la gran pantalla, tal y como recogen Deadline y varios medios estadounidenses.

Arnold Schwarzenegger en Conan | Cordon Press

"Ahora, lo que hacen es adaptar el papel a mi edad", explicó Schwarzenegger. "No lo escriben como si tuviera cuarenta años; lo hacen de forma apropiada a alguien de mi edad. Seguiré entrando y dando palizas, pero será diferente", remarcó.

LA HISTORIA DE CONAN REY

"Con King Conan, la historia es fantástica: Conan fue rey durante cuarenta años y ahora es expulsado del reino. Por supuesto, hay conflicto, pero de alguna manera logra regresar. Habrá todo tipo de locura, violencia, magia, criaturas y cosas por el estilo. Y, por supuesto, habrá un montón de efectos especiales", continuó el austríaco.

Sin embargo, la estrella de Terminator y Mentiras arriesgadas no solo regresará como Conan, papel que interpretó por primera vez en 1982, bajo la dirección de John Milius y que lo puso en el mapa de Hollywood. El actor austríaco también tiene previsto regresar a dos papeles icónicos: el de Dutch en la primera película de Predator, que dio origen a toda la franquicia, y el de John Matrix en la esperada secuela de Comando.

LA VUELTA DE SCHWARZENEGGER A PREDATOR Y COMANDO

"Hicieron un nuevo Predator y el director Dan Trachtenberg hizo un gran trabajo con eso", señaló el austríaco. "Ahora quiere que participe en la próxima película de Predator. Hemos hablado al respecto. De hecho, los estudios FOX han redescubierto un poco a Arnold", sentenció.

Arnold Schwarzenegger en Predator | 20th Century Fox

"Vinieron a mí y me dijeron: Queremos que hagas Predator, y justo tenemos un guion para que hagas Commando 2", añadió Schwarzenegger. "El estudio tiene suficiente presupuesto para hacer estas películas realmente grandes, por lo que estoy deseando que lleguen todos esos proyectos", concluyó.

Arnold Schwarzenegger en Comando | Cordon Press

Las declaraciones del actor seguramente habrán sido muy bien recibidas por los fans, que esperan con entusiasmo verlo retomar en el cine tres de los personajes que lo catapultaron a estrella de acción en los 80. Primero, como el guerrero cimerio creado por Robert E. Howard, papel que repetiría tras el filme de Milius en Conan el Destructor, que, dirigido por Richard Fleischer, vio la luz en 1984. Después, como Matrix, al que volverá a interpretar en Comando 2.

La cinta original se estrenó en 1985, y en ella Schwarzenegger daba vida a un coronel de las Fuerzas Especiales retirado, que se ve forzado a tomar las armas de nuevo para salvar a su hija, secuestrada por un antiguo subordinado. En cuanto a la primera entrega de Predator, la cinta de John McTiernan se estrenó en 1987; en ella, el actor encarnaba a Dutch, el líder de un equipo militar que intentaba sobrevivir a un cazador intergaláctico en la selva centroamericana. La última entrega de esta franquicia, Badlands, estrenada en noviembre del año pasado y dirigida por Trachtenberg, fue la primera en centrar la historia en un Yautja no como villano, sino como personaje principal.