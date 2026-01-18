Gwyneth Paltrow se sincera sobre sus escenas de sexo con Timothée Chalamet y la diferencia de edad: "Estaba un poco preocupada"

Una de las películas del año es Marty Supreme, de Josh Safdie, protagonizada por Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow. En ella, el actor da vida a la estrella de ping pong Marty Reisman y su frenética vida y ha provocado muchos comentarios por la relación entre sus actores principales.

En la cinta, los personajes de Paltrow, de 53 años, y Chalamet, de 30 años, mantienen "muchísimo sexo", según comentó la actriz, pero la diferencia de edad en el momento del rodaje, así como la falta de práctica de la intérprete fueron unas cosas que la hicieron preocuparse.

Gwyneth Paltrow y Timothée Chalamet | Gtres

"Él tenía 27 o 28 años, y yo 50 o algo así, y, quiero decir, es raro", le dijo Paltrow a Demi Moore tras una proyección de la película, según People. "Y pensé: 'Si es raro para mí, probablemente será muy raro para él', pero la verdad es que estuvo bien", continuó. "No fue tan raro".

"Había muchas escenas de sexo... Y yo también estaba un poco preocupada por eso, ya que no había hecho ese tipo de cosas en mucho tiempo, pero fue muy cómodo y estuvo bien", añadió Paltrow.

Gwyneth Paltrow y Timothée Chalamet en Marty Supreme | A24

Anteriormente, la actriz desveló la reacción de su hijo Moses al ver las escenas de sexo entre su madre y Chalamet.

"¡Dios mío! ¡Pobre hijo! ¿Te imaginas cuando vino al estreno en Los Ángeles? ¡Se quería morir!", bromeó.