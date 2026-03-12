Ed Sheeran, el cantante mundialmente conocido, apareció en el primer episodio de la temporada 7 de Juego de Tronos interpretando a un soldado del ejército Lannister que cantaba alrededor de una hoguera. La escena, en la que compartía pantalla con Maisie Williams (Arya Stark), generó una fuerte reacción entre los fans, muchos de los cuales criticaron que una estrella del pop tan reconocible apareciera en el universo de Poniente.

Ahora, casi una década después, Sheeran ha reflexionado sobre aquella polémica durante su participación en el podcast Friends Keep Secrets, presentado por Benny Blanco: "Siento que definitivamente causé revuelo al participar en Juego de Tronos", ha reconocido el artista.

Según explica, su reacción inicial fue simplemente aceptar la propuesta sin pensarlo demasiado: "A todo el mundo le encanta la serie. Si a alguien te pide que participes, el sí es inmediato. Dije que sí y disfruté haciéndolo".

Sin embargo, el cantante cree que hubo varios factores que explican por qué su cameo provocó tantas críticas. Uno de ellos fue el momento de su carrera en el que ocurrió.

Ed Sheeran y Maisie Williams en 'Juego de Tronos' | HBO

En 2017, Sheeran acababa de lanzar su álbum Divide y su éxito mundial Shape of You sonaba en todas partes, lo que lo convertía en una de las figuras más omnipresentes de la música pop: "Creo que en aquella época estaba en todas partes. Así que fue bastante desconcertante para la gente", explica Sheeran.

El artista también recuerda que no fue el único músico que apareció en la serie. Antes que él, miembros de Coldplay, Snow Patrol, Sigur Rós o incluso la banda Mastodon habían tenido pequeños papeles o cameos en el mundo de Poniente.

Will Champion, el batería de Coldplay en Juego de Tronos | HBO

Sin embargo, su aparición coincidió con el momento de mayor popularidad de su carrera, lo que hizo que muchos espectadores sintieran que rompía la inmersión de la historia: "Debacles como esas ocurren con frecuencia en mi carrera. Simplemente me pongo a prueba con las cosas", ha concluido el cantante con humor.

Con el paso del tiempo, el cantante parece tomarse aquella polémica con filosofía, reconociendo que la intensidad de las reacciones también forma parte del impacto cultural que tuvo Juego de Tronos.