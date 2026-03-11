Quentin Tarantino anuncia su obra de teatro y podría convertirse en su última película: "Es una comedia desenfrenada"

Quentin Tarantino revolucionó el séptimo arte cuando estrenó en 1992 Reservoir Dogs, dando así paso al cine posmoderno que ha marcado ya más de dos décadas en la industria.

Desde entonces, el director ha estrenado un total de nueve películas, todas ellas celebradas tanto por el público como por la crítica. Una carrera que nadie espera que acabe jamás, pero que el cineasta ya anunció que está a punto de concluir. Y es que su décima cinta sería, en sus propias palabras, la última.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Al Pacino en Érase una vez en Hollywood | Cordon Press

Si bien en un principio iba a ser un guion titulado The movie critic, finalmente optó por guardarlo en un cajón debido a los notables parecidos con su anterior película, Érase una vez en Hollywood. En consecuencia, hasta la fecha, su próximo proyecto en cines sigue siendo un misterio.

Lo que si habría confirmado Tarantino es que no solo la gran pantalla ocupa su mente. El director ha escrito su propia obra de teatro, The Popinjay Cavalier, y la estrenará en West End, Londres, en 2027. "Una comedia desenfrenada de engaños y disfraces inspirada en las grandes epopeyas de capa y espada del teatro y la gran pantalla", dice su comunicado de prensa oficial recogido por Variety.

Quentin Tarantino | Gtres

Ahora bien, esta obra no se quedaría sobre los escenarios londinenses; sino que podría convertirse en su última película, tal y como el director revelaba meses atrás.

"Si se preguntan qué estoy haciendo ahora mismo, estoy escribiendo una obra de teatro y probablemente sea lo próximo que haga", dijo entonces: "Si es un fracaso, probablemente no la convierta en película. Pero si es un éxito rotundo, podría ser mi última película".

Quentin Tarantino | Gtres

Así pues, si esta historia interesa a la audiencia el próximo año, estaría un paso más cerca de poner punto final a su propia trayectoria cinematográfica. Una cinta que tocaría un género jamás explotado antes por el director, porque, aunque el humor forme parte de su fimografía, ninguna de sus películas encajaría exactamente en el concepto de "comedia desenfrenada".

Sea como sea, parece improbable que antes de 2028 hay noticias de la cinta. Han pasado ya 7 años del estreno de su anterior filme y, con este pronóstico, no sería raro que su décima película llegara paradójicamente diez años después.