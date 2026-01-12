Timothée Chalamet roba el Globo de Oro a Mejor actor a Leonardo DiCaprio: "Hace que este momento sea mucho más dulce"

Los Globos de Oro han hecho de Una batalla tras otra la gran vencedora de esta nueva edición. Sin embargo, en la categoría en la que competía Leonardo DiCaprio, ha sido Timothée Chalamet el que finalmente se ha levantado para recoger el premio.

La estrella de Marty Supreme había recibido su quinta nominación en esta gala; pero ahora, con la película de Joshua Safdie, le ha llegado el momento de subir al escenario por primera vez y compartir con los allí presentes sus palabras de agradecimiento.

Timothée Chalamet, Globo de Oro a Mejor Actor en Película - Musical o Comedia por Marty Supreme | Reuters

Ha sido nada menos que Jennifer Lopez la encargada de anunciar al ganador a Mejor actor en película musical o comedia y, tras recibir el galardón, empieza con un claro "gracias desde lo más profundo de mi corazón".

"Estoy en una categoría con muchos actores increíbles", sigue antes de dar paso a los agradecimientos al equipo de la película. "A Joshua, gracias desde lo profundo de mi corazón por este papel, gracias por creer en mí", dice al director; sin olvidar a "Ronald, que coescribió el guion con Joshua" ni al "increíble reparto de la película, con Odessa A'zion, Gwyneth Paltrow, Tyler the Creator, Fran Drescher o Kevin O'Leary".

De hecho, a O'Leary de Shark Tank, le ha reservado unas palabras especiales en su discurso. "Si me lo hubieras dicho a los 19 años, le estaría dando las gracias al Mr. Wonderful de Shark Tank", dice mientras Kevin estalla en carcajadas: "Bueno, te estás riendo, así que me salí con la mía. Gracias, Kevin, me habría quedado atónito, pero te habría estado muy agradecido".

Timothée Chalamet, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

"Mi padre me inculcó la gratitud desde pequeño. Siempre hay que agradecer lo que uno tiene. Me ha permitido salir de esta ceremonia con las manos vacías, con la frente en alto, agradecido simplemente por estar aquí", comenta sobre sus pasadas nominaciones: "Pero mentiría si dijera que esos momentos no hicieron que este momento fuera mucho más dulce".

Todo ello para cerrar el agradecimiento acordándose de quienes lo han acompañado hasta llegar a este momento tan especial: "Para mis padres, para mi pareja, os quiero. Muchísimas gracias".

Así, Timothée Chalamet ha alcanzado la gloria en esta gala que muchos consideran la antesala de los Oscar. Un paso en firme en una carrera que no deja de ascender y que lo pueden llevar a ganar la codiciada estatuilla de Hollywood más pronto que tarde.