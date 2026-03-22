Robert Pattinson revela la divertida reacción de su hija al verle en el tráiler de Dune 3

Este diciembre, los espectadores volverán a Arrakis para la tercera parte de Dune y presenciar cómo Paul Atreides reina como el Mesías.

Para el cierre de esta trilogía, Denis Villeneuve volverá a contar con Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Jason Momoa, Léa Seydoux y las nuevas incorporaciones de Anya Taylor-Joy y Robert Pattinson.

Precisamente, Pattinson, que este año aparece en tres películas junto a Zendaya, ha aprovechado su paso por el show de Jimmy Kimmel para repasar su actualidad.

Robert Pattinson en Dune Parte tres | Warner Bros.

Entre anécdotas varias, el actor ha confesado el tierno momento en el que su hija le vio por primera vez caracterizado para Dune: Parte Tres, y su divertida reacción.

"Me reconoció enseguida, lo cual es muy extraño viendo el tráiler. Pero me miró la cabeza y la señaló, y dijo: 'Tiene forma de huevo en la parte de arriba'. Yo le dije: '¿Quieres decir que toda mi cabeza parece un huevo o que tengo un huevo encima?'", ha revelad entre risas.

Pattinson tuvo a su hija con Suki Waterhouse en marzo de 2024 y, aunque siempre ha sido muy reservado para hablar sobre ella, el actor ha señalado en anteriores ocasiones lo mucho que ha cambiado tras ser padre.

Robert Pattinson y su pareja Suki Waterhouse | Getty

¿Quién es Scytale? El villano que interpreta Robert Pattinson en Dune 3

Uno de los aspectos más destacados del tráiler de Dune: Parte Tres fue ver al personaje de Pattinson, llamado Scytale. Pero, ¿quién es y por qué tiene ese aspecto?

Se trata de un villano despiadado perteneciente a la tribu Bene Tleilax, una sociedad cerrada de fanáticos religiosos, y de un Danzarín Rostro, un agente cambiaformas capaz de alterar su cuerpo y voz para imitar a otros a la perfección.