Robert Pattinson ha realizado su primera aparición pública desde que se hiciera oficia su elección como el próximo James Bond, acudiendo a una proyección especial de La Odisea en Londres junto a sus compañeros de reparto Tom Holland, Samantha Morton y Himesh Patel.

Según se ha visto en varios vídeos publicados en Instagram, durante la sesión de preguntas y respuestas el moderador felicitó al protagonista de Primetime por la noticia de James Bond, a lo que el actor respondió con sencillez: "Gracias", mientras los asistentes le dedicaban un aplauso.

El anuncio del intérprete de Crepúsculo como nuevo 007 se produjo el lunes 16 de noviembre mediante un avance de 26 segundos publicado en la cuenta de X dedicada a James Bond de Amazon MGM.

En ese mismo comunicado de prensa de Amazon MGM Studios, el intérprete expresó su gratitud hacia el equipo creativo y ejecutivo del proyecto: "Estoy profundamente agradecido a Denis, Amy, David, Tanya y a todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. Estoy muy ilusionado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo".

La próxima entrega cinematográfica de la saga de espías contará con la dirección de Denis Villeneuve (director de Dune) y el guion de Steven Knight, sumándose a una franquicia histórica en la que anteriormente han figurado nombres como Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, entre otros.

Precisamente Pierce Brosnan, de 73 años (quien encarnó a James Bond en cuatro películas entre 1995 y 2002 y ya interpretó al padre de Pattinson en Recuérdame), quiso enviarle un mensaje público de apoyo tras el anuncio a través de una publicación en su Instagram.

Brosnan completó su felicitación en Instagram destacando la trayectoria de su antiguo compañero de reparto: "Ha sido un placer verte crear una obra tan extraordinaria y verte progresar cada vez más. Disfruta del camino".