Robert Pattinson ha sido el actor elegido finalmente para tomar el testigo de Daniel Craig como James Bond.

Amazon MGM Studios acaba de anunciar que Robert Pattinson interpretará el icónico papel del agente 007 en la esperada película que dirigirá Denis Villeneuve.

La cinta contará además con guion de Steven Knight. Amy Pascal y David Heyman serán los productores a través de Pascal Pictures y Heyday Films, respectivamente, y Tanya Lapointe será la productora ejecutiva.

El estudio ha hecho pública junto a la noticia esta imagen en la que podemos ver a Pattinson ya como James Bond.