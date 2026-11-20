La confirmación oficial de que Robert Pattinson será el encargado de relevar a Daniel Craig como el nuevo James Bond (superando a candidatos más jóvenes como Callum Turner, Jack Lowden y un "actor misterioso" cuyo nombre había sonado la semana anterior) ha dividido a los seguidores de la franquicia, con algunos fans señalando que el protagonista de Crepúsculo y Batman es demasiado conocido para encarnar al espía.

Sin embargo, el anuncio ha servido también para rescatar unas declaraciones de hace 16 años en las que el propio intérprete británico reconocía que no se veía capacitado para asumir el papel, afirmando que sería un Bond "vergonzoso" y "malo".

Todo ocurría en 2010, en la alfombra roja del estreno de Recuérdame, el drama romántico estadounidense en el que Pattinson daba vida a Tyler Hawkins e interpretaba al hijo de Charles, personaje encarnado por el antiguo James Bond Pierce Brosnan (quien protagonizó cuatro entregas de 007: GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) y Die Another Day (2002)).

Un periodista le preguntó en dicha alfombra roja sobre si trabajar junto al actor irlandés le inspiraría para asumir algún día el icónico personaje, un tímido Pattinson respondía: "¡Uy, eso es un listón muy alto! Si lo hiciera ahora mismo, ¡probablemente sería un desastre! ¡Qué vergüenza!"

Robert Pattinson y Pierce Brosnan | Cordon Press

No fue la única ocasión en la que el actor mostró incomodidad ante los rumores sobre el agente secreto 007. Hace 14 años, cuando aún participaba en la saga Crepúsculo en el papel de Edward Cullen, volvieron a preguntarle sobre la posibilidad de convertirse en James Bond en el futuro y se sonrojó al contestar: "¿Por qué todo el mundo sigue preguntándome esto? En plan, ya hay un James Bond... No sé, o sea, no lo sé. ¡Me encanta James Bond!".

El rescate de aquel vídeo en redes sociales tras su fichaje ha provocado una oleada de reacciones entre los usuarios, que comentaron con humor frases como "¡Vaya, eso ha envejecido bien!", "¡Y ahora lo es!", "¡No estaba preparado entonces!" o "¡Me encanta, es tan despreocupado!"

El 16 de noviembre, los responsables de la cuenta oficial de las redes de 007 confirmaron finalmente el nombramiento publicando una fotografía del actor británico sosteniendo una pistola acompañada del mensaje: "Robert Pattinson es James Bond".

Poco después, el propio Pattinson celebró la noticia mediante un comunicado oficial en el que mostraba una postura muy distinta a la de su juventud: "James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen la identidad de 007 es el honor de mi vida. Estoy profundamente agradecido a Denis, Amy, David, Tanya y a todo el equipo de Amazon MGM Studios por creer en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo".