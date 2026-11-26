Durante el rodaje de Vengadores: Doomsday (cuya grabación terminó en septiembre de 2025 y cuyo estreno en cines está previsto para el 18 de diciembre), Patrick Stewart afrontó un duro trance de salud mientras retomaba su emblemático papel del Profesor Charles Xavier (Profesor X) por novena vez desde X-Men (2000), meses antes de fallecer a los 86 años.

Según se ha podido ver en una entrevista de Entertainment Weekly, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige y los directores Joe y Anthony Russo han recordado cómo vivió el intérprete aquel tramo final en el set y la emotiva despedida que dedicó al equipo.

De acuerdo con la declaración de Kevin Feige, el actor tomó la palabra ante el equipo en su última jornada de trabajo en la película: "Se puso de pie y dio un discurso al equipo. No sabíamos con certeza que sería su último día en un set, pero él nos estaba dando a entender que pensaba que sí lo sería".

Anthony Russo coincidió en el impacto de aquel momento, calificándolo como "muy emotivo" y señalando: "Creo que todos pensábamos que tal vez nunca más lo volveríamos a ver en un plató".

Sir Patrick Stewart | Gtres

Ambos directores subrayaron el esfuerzo de Stewart pese a las dificultades físicas y cognitivas que atravesaba en el set. Anthony Russo explicaba: "Se esforzó muchísimo para ofrecer una actuación y una presencia impactantes, tanto para nosotros como directores, como para sus compañeros actores y para todo el equipo. Era evidente que estaba lidiando con problemas de salud, y se esforzó muchísimo para ofrecer una actuación y una presencia impactantes. Se notaba que no se trataba simplemente del esfuerzo de un actor cualquiera que se presentaba y brindaba ese tipo de presencia, actuación y experiencia a los demás, sino de una verdadera colaboración".

Asimismo, el cineasta recalcó que Stewart no hizo "el esfuerzo de un actor común", sino que actuó "como alguien que estaba siendo desafiado de una manera muy profunda a nivel de salud", y concluía: "Era alguien que estaba pasando por un momento muy difícil a nivel de salud, y aun así se presentó y lo hizo. Que haya superado todo eso y haya ofrecido la actuación que ofreció en esa película, y la experiencia que nos brindó a todos como colaboradores, fue profundamente emotiva".

Por su parte, Joe Russo describió al personaje de Stewart como "la conciencia de la película" y adelantó que el intérprete comparte una secuencia especial con su amigo y coprotagonista Ian McKellen (quien regresa como Erik Magnus Lehnsherr / Magneto): el actor tiene una emotiva escena con McKellen, que en palabras de Joe Russo "tiene una escena preciosa con Ian McKellen, que es su mejor amigo, en la película. Es una escena muy emotiva sobre el perdón y creo que resulta muy conmovedora tras su fallecimiento".

Hugh Jackman, Patrick Stewart, Halle Berry y Kelsey Grammer en X-Men 3 | Cordon Press

Kevin Feige también reveló a Entertainment Weekly que él y los hermanos Russo están estudiando cómo rendirle tributo: "Hace tiempo que terminamos de grabar esa película, y él hizo un trabajo increíble para nosotros. Ahora estamos viendo cómo podemos organizar algo que honre y respete a nuestro amigo".

Estas declaraciones llegan poco después de que se hiciera pública la causa de la muerte de Stewart. Según un documento obtenido por TMZ, el actor murió el 28 de octubre en su casa de Los Ángeles a causa del Alzheimer y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy (demencia con cuerpos de Lewy, una patología progresiva que afecta a la memoria, el pensamiento y el movimiento, con paro cardiopulmonar consignado en el certificado).

El documento obtenido por TMZ señala además que sus restos fueron sometidos a hidrólisis alcalina (conocida como cremación con agua, mediante agua y productos químicos en lugar de llamas) el 3 de noviembre.