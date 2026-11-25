Jennifer Lawrence ha tirado de su característico sentido del humor para responder a las especulaciones en redes sociales sobre si se habría sometido a una cirugía de párpados superiores (conocida como blefaroplastia, un procedimiento quirúrgico que elimina el exceso de piel, músculo y pequeñas bolsas de grasa de los párpados superiores o inferiores para lograr un aspecto más descansado o mejorar la visión).

La ganadora del Oscar ha querido zanjar la polémica atribuyendo su apariencia al trabajo del maquillaje y no al bisturí.

Jennifer Lawrence | Gtres

Para ello, la protagonista de Los Juegos del Hambre ha compartido en sus historias de Instagram una publicación de la maquilladora Shayna Goldberg en la que mostraba una serie de productos junto a una fotografía promocional de la actriz: "Es muy emocionante ver esto impreso. Gracias por enviarlo @mesbeauty @jlaw @jaasmina.aganovic", escribía Goldberg.

A lo que Jennifer Lawrence añadía con ironía: "Si lo sabes, lo sabes, ella es la que me hizo la blefaroplastia".

Este mensaje llega apenas unos días después de que la intérprete hablara sin tapujos sobre su reciente aumento de pecho durante su aparición en el programa Watch What Happens Live, junto a su compañero de reparto en Los Juegos del Hambre Josh Hutcherson.

El debate sobre el aspecto físico de Jennifer Lawrence llevaba semanas abierto desde que en octubre protagonizara una llamativa portada para The Cut (luciendo una americana de gamuza marrón con escote pronunciado y solapas estampadas) que desató numerosos comentarios en redes sobre un supuesto cambio en su rostro.

Por su parte, la propia actriz ya había abordado con sinceridad sus decisiones estéticas en entrevistas recientes. En octubre de 2025, en declaraciones a The New Yorker, explicó que planeaba hacerse un aumento de pecho tras dar a luz en abril de ese mismo año a su segundo hijo junto a su marido, Cooke Maroney.

Ya en octubre de este año, en una entrevista con The Cut, Lawrence confirmó haberse operado el pecho porque "quiere ser una madre sexy" y reconoció que también contempla hacerse un estiramiento facial en el futuro.

En esa misma entrevista aclaraba que evita los rellenos faciales "porque se notan ante las cámaras", que recurre al bótox solo de forma ocasional para mantener expresividad al interpretar personajes que "no tienen acceso a la dermatología de las celebridades", y desmentía haberse operado la nariz atribuyendo los cambios de su rostro a haber perdido "peso del embarazo en la cara" y al "envejecimiento".