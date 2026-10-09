El actor Chad Lowe, hermano de Rob Lowe, vuelve a las redes tras la muerte de su hija de 13 años: "Cuando morimos, ¿a dónde vamos?"

Chad Lowe ha regresado a Instagram por primera vez desde la trágica muerte de su hija Fiona, de apenas 13 años, quien de acuerdo con un comunicado del médico forense, se quitó la vida el mes pasado.

Ahora el actor de 58 años, hermano menor de Rob Lowe, compartió en sus historias de Instagram un fragmento del podcast On Healing de Olivia Hunt, en el que el invitado Gerry Hussey (autor, orador y coach ejecutivo) reflexionaba sobre la fe, la energía y la trascendencia vital.

En el vídeo compartido por el intérprete, Hussey aborda el plano espiritual y la existencia más allá de la vida humana: "Es una frecuencia. Es un campo de energía, y lo poseemos todo el tiempo dentro de nosotros mismos. Todos formamos parte de la frecuencia. Todos poseemos acceso directo a eso. Poseemos tanto lo humano como lo divino."

"Y a través de la consciencia y la percepción, cuando despertamos al observador pacífico y vamos más allá de nuestras emociones humanas físicas, nuestras necesidades humanas físicas y las necesidades del ego, y simplemente nos soltamos y liberamos todo eso, y nos conectamos con un sentimiento, esa es la frecuencia divina, la conciencia crística", comentaba el autor.

En el mismo fragmento, continua detallando cómo soltar el ego para alcanzar el entendimiento trascendental: "En ese momento, y tengo la suerte de haberlo experimentado múltiples veces en mi vida, todo cobra absoluto sentido. Tienes que simplemente confiar. Porque cuando ves el mundo a través de los ojos del ego humano, nada tiene sentido."

Continuaba: "Pero cuando te planteas las preguntas más profundas y más grandes, y te mueves más allá de la existencia humana, y a través de la meditación o alguna otra cosa, experimentas la experiencia trascendental. Estamos conectados con todo lo que existe. Simplemente tiene sentido, y allí no hay nada más que paz y amor".

Asimismo, concluye con una reflexión sobre la vida y lo que sucede tras la muerte: "Así que cuando morimos, ¿a dónde vamos? Regresamos a un estado de paz y amor. ¿Dónde estábamos antes de nacer? Yo no era Gerry antes de nacer, pero tenía que existir. Porque en un vientre materno, cuando tienes, ya sabes, tienes células, y tienes genes, y tienes proteínas, pero no se pueden mover por sí solas. Hay un espíritu que entra en el cuerpo".

La comunidad de Los Ángeles y varias figuras públicas de Hollywood se han volcado en brindar apoyo a Chad Lowe, a su esposa Kim Painter y a sus otras dos hijas, Mabel (17 años) y Nixie (10 años). La familia ha agradecido los homenajes rendidos a la pequeña.