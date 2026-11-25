El actor Ashton Kutcher ha vuelto a situarse en el foco mediático no por su faceta interpretativa (con títulos como Aquellos maravillosos 70, Dos hombres y medio, Dude, Where's My Car? o Sin compromiso), sino por su faceta como inversor tecnológico, que le acerca al estatus de multimillonario gracias a su apuesta por la empresa de inteligencia artificial Anthropic.

Según se ha visto una infografía que no ha tardado en hacerse viral en X publicada por un usuario que desglosaba los movimientos financieros del actor a lo largo de los años, lo definía como "el mayor inversor de capital riesgo de todos los tiempos".

De acuerdo con los datos recogidos en dicha infografía, Kutcher realizó en 2009 una inversión personal de 1 millón de dólares en Skype, una participación que multiplicó por cuatro su valor hasta alcanzar los 4 millones de dólares en 2011, año que Microsoft compró la plataforma de videollamadas por 8.500 millones de dólares (un servicio que posteriormente cerró en mayo de 2025).

En 2010, el intérprete cofundó en Los Angeles la firma del capital de riesgo A-Grade Investments y destinó ese mismo año 3 millones de dólares a Spotify, una posición que en 2016 se estimaba a más de 9 millones de dólares.

Al año siguiente, en 2011, A-Grade Investments invirtió 500.000 dólares en Uber (poco después de que la compañía de transporte compartido iniciara oficialmente su servicio en mayo de 2010), participación cuya valoración estimada superó los 60 millones de dólares en 2016, aunque según la infografía Kutcher vendió su inversión en Uber en 2023.

También en 2011, el actor y A-Grade Investment aportaron conjuntamente 2,5 millones de dólares a Airbnb, una apuesta que se estimaba que habría alcanzado los 325 millones de dólares de haberse mantenido las acciones originales, mientras que en 2012 la firma invirtió 300.000 dólares en Warby Parker, con un valor estimado cercano a los 2,1 millones de dólares en 2016.

Posteriormente, en 2015, Kutcher creó Sound Ventures y orientó su estrategia hacia la inteligencia artificial, con una inversión de la firma superior a 400 millones de dólares en OpenAi en 2023, cuya participación del 0,15% se estimaba en 1.900 millones de dólares bajo el supuesto de conversar las acciones.

Ashton Kutcher | Gtres

Según The Wall Street Journal, el actor dejó su puesto de socio en julio para asumir el cargo de asesor sénior.

Con un patrimonio neto estimado en más de 200 millones de dólares, Kutcher se aproxima a la categoría de multimillonario a raíz de los 435 millones de dólares invertidos por Sound Ventures Anthropic, una participación valorada recientemente en unos 7.000 millones de dólares.

Esta posición podría revalorizarse aún más si la compañía de inteligencia artificial debuta en bolsa con una valoración propuesta de 1,4 billones de dólares, un escenario que elevaría en un 1.500 % la participación del 0,5 % de Sound Ventures en Anthropic.

Mila Kunis y Ashton Kutcher | Getty

A raíz del posible salto patrimonial del actor, han vuelto a cobrar repercusión unas declaraciones de su esposa, la actriz Mila Kunis (43 años), protagonista de El cisne negro, sobre aquella inversión inicial en Uber.

En una entrevista de 2021 con The Late Show with Stephen Colbert, Kunis confesó que estaba "furiosa" por la operación y admitió que en un principio consideró que Uber era "la peor idea de la historia", entre otros motivos porque su padre había sido taxista.