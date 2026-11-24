Días después de arropar a Javier Bardem en su debut como actor teatral con la obra '¡Chéjov, Chéjov!', Mónica Bardem ha reaparecido en la premiere de la película Hora y veinte en Madrid y, además de revelar cómo vio a su hermano en su primera vez sobre las tablas a sus 57 años y tras una larga carrera en el mundo de la interpretación, se ha sincerado como nunca sobre su relación con su cuñada Penélope Cruz, revelando con sus palabras su enorme admiración por la madre de sus sobrinos Leo y Luna en unas de sus escasas entrevistas a corazón abierto.

"Bueno, es espectacular lo que hace Javier. Lo que hacen todos, todos. Es un montaje maravilloso. Los actores están deliciosos, complicadísimo. Hacen cinco personajes cada uno. Es un deleite teatral. Yo estaba nerviosa, pero él no estaba nada nervioso. Dominando todo el rato. Maravilloso, maravilloso. Un orgullo" ha expresado emocionada, explicando que si Javier no se ha lanzado hasta ahora a hacer teatro es porque "las cosas llegan cuando... Él está sobradamente preparado, pero sabe que el teatro es otro juego, diferente al cine. Es ahora cuando le ha venido bien, y lo ha hecho, rodeado de gente maravillosa, se apoya muchísimo y ya está".

"Ver a mi hermano es aprender, es una masterclass. Aparte de lo buena persona y buen hermano que es" ha confesado, apuntando entre risas que lo que de verdad le gustaría ver hacer a Javier es "preparando una paella porque no cocina nada".

Javier Bardem | EFE

Y si como actor es un 10, Mónica asegura que "no hay números para valorar a mi hermano como hermano. Es un ser maravilloso. Es mejor persona que actor. O sea, imagínate".

Al margen de su talento para la interpretación, la hija mayor de la recordada Pilar Bardem ha aplaudido también su lado más comprometido ahora que se acercan las elecciones generales y Javier no ha dudado en dar un paso al frente para pedir el voto progresista: "Me parece muy valiente. O sea, gente que podría estar muy a gusto en su casa, que es un ser comprometido, que es hijo de mi madre y que usa su altavoz para pedir cosas que son justas. O sea, es su elección y yo le apoyo y estoy absolutamente de acuerdo con él".

Javier Bardem y Penélope Cruz en el Festival de Cannes de 2018 | Gtres

"Mi hermano, por ejemplo, en Hollywood, cuando se ha posicionado denunciando el genocidio que se está haciendo en Gaza, sí, toda esa industria es sionista y no le falta trabajo. Es decir, se cierran puertas pero se abren otras. Gente que sí entiende la posición de mi hermano y la de medio mundo o el mundo entero. Lo que no puede ser es que se esté haciendo un genocidio y no se diga y no se denuncie" ha expresado rotunda.

Y si al hablar de Javier se le cae la baba, con Penélope no se ha quedado atrás, ya que como ha confesado "es mejor cuñada que actriz también. No hay números tampoco, hasta el infinito. Es un amor de mujer. Como mujer. Como esposa de Javier, como compañera, como cuñada, como actriz, y sobre todo tiene un alma muy bonita, súper generosa y súper comprometida también. No hay, no hay techo para ella".