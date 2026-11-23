Macaulay Culkin regresará a la franquicia Solo en casa con una nueva entrega cinematográfica 36 años después del estreno de la película original, retomando su mítico papel de Kevin McCallister.

Según confirman medios como Deadline, el actor se ha reunido con ejecutivos de Disney tras el revuelo generado en internet sobre una posible secuela para presentarles su propia idea argumental, en la que Kevin es un padre soltero que se queda fuera de su casa mientras su hijo le tiende trampas para impedirle entrar.

Asimismo, se señala que Seth Rogen y Evan Goldberg (quienes ya colaboraron con Culkin en un especial televisivo de los Muppets) habrían sido reclutados para trabajar junto al intérprete en el guion.

Macaulay Culkin en Solo en casa | Cordon Press

El propio Culkin ya había adelantado el planteamiento de esta historia el año pasado durante un evento de aniversario de la película original: "Se me ocurrió esta idea. Soy viudo o divorciado. Estoy criando a un niño y todo eso. Trabajo muchísimo y no le presto suficiente atención, el niño se enfada conmigo y, de repente, me quedo fuera de casa", explicó entonces el actor.

Sin embargo, el proyecto no cuenta con el respaldo de Chris Columbus, director de la película de 1990 y de las dos primeras entregas de Harry Potter, quien no regresará a la saga y se ha posicionado públicamente en contra de continuar la franquicia.

El año pasado declaró a Entertainment Tonight: "Creo que es un error intentar retomar algo que hicimos hace 35 años", añadiendo que la saga debería "dejarse en paz" y subrayando que su secuela, Solo en casa 2: Perdido en Nueva York, solo funcionó porque fue "inmediata" y todo el elenco tenía "la misma edad".

Catherine O'Hara y Macaulay Culkin como Kate y Kevin McCallister en Solo en Casa | Cordon Press

En noviembre de 2026, el director volvió a pronunciarse al respecto en declaraciones a Variety, asegurando que cualquier secuela o reinicio "no puede suceder" ni sería lo mismo sin Catherine O'Hara, quien dio vida a la madre de Kevin y falleció en enero de este año: "Catherine, como siempre he dicho, representa el 50% de Solo en casa. Es el yin y el yang de Solo en casa: Catherine O'Hara y Macaulay Culkin. Sin ellos dos en la película, no habría película, porque crean el epicentro emocional de la misma".

También le preguntaron por el reciente regreso de Culkin al personaje en un anuncio navideño de McDonald's, el cineasta habló con cariño del actor y señaló que "espera trabajar con él en algo", esté o no vinculado a Solo en casa.

Aunque Columbus admitió que en su momento "consideró la idea" de rodar otra entrega, le pareció "ridículo" prescindir del reparto original y concluyó: "En realidad, todo giraba en torno a Catherine y Macaulay, por si alguien quería hacer una secuela, pero lamentablemente eso ya no es posible".